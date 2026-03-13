Antara April dengan Oktober, program tersebut akan dijalankan secara berperingkat di Bukit Panjang, Little India, Pioneer, Toa Payoh, dan Ang Mo Kio. - Foto fail

Projek Wolbachia diperluas, libat lebih 50% isi rumah jelang Okt Babit 5 kawasan tambahan dalam usaha kawal populasi nyamuk untuk cegah denggi

Menjelang Oktober, lebih 800,000 isi rumah di Singapura akan dilibatkan dalam Projek Wolbachia, satu usaha mencegah penyebaran denggi dengan mengawal populasi nyamuk.

Projek tersebut akan diperluaskan ke lima kawasan tambahan.

Ini bermakna inisiatif Agensi Sekitaran Kebangsaan (NEA) itu akan melebihi sasaran untuk meliputi 50 peratus daripada semua isi rumah di sini menjelang akhir 2026, satu matlamat yang ditetapkan pada 2024 oleh Menteri Kemampanan dan Sekitaran, Cik Grace Fu.

Antara April dengan Oktober, program itu akan dilancarkan secara berperingkat di Bukit Panjang, Little India, Pioneer, Toa Payoh dan Ang Mo Kio, kata NEA dalam satu kenyataan.

Mereka akan menyertai kawasan seperti Bukit Batok, Tampines dan Serangoon, yang sudah berada di bawah projek tersebut.

Projek itu akan bermula pada April di Bukit Panjang, Little India dan Pioneer, diikuti dengan Toa Payoh pada Jun dan Ang Mo Kio pada Oktober.

Pelepasan akan dilakukan dua kali seminggu pada waktu pagi di setiap lokasi, dengan penduduk dimaklumkan terlebih dahulu melalui sepanduk maklumat dan poster yang dipaparkan di lobi lif kediaman atau melalui surat.

Jadual pelepasan secara besar-besaran nyamuk yang dibiakkan di makmal ke dalam persekitaran untuk mengurangkan populasi nyamuk liar yang membawa penyakit, juga akan disediakan di laman web NEA.

Sebagai respons kepada pertanyaan penduduk, NEA berkata ia akan memberikan kemas kini mengenai peluasan tambahan pada peringkat seterusnya.

Di bawah projek yang dinamakan sempena bakteria Wolbachia itu, nyamuk jantan yang dibiak di makmal dan dijangkiti bakteria tersebut akan dilepaskan di kawasan berisiko tinggi denggi.

Nyamuk betina yang berada di kawasan itu akan mengawan dengan nyamuk jantan tersebut untuk menghasilkan telur yang tidak menetas.

Pelepasan nyamuk jantan di kawasan berisiko tinggi denggi dapat membantu mengurangkan populasi nyamuk dari masa ke masa.

“Mencapai liputan 50 peratus isi rumah, termasuk kebanyakan kawasan yang berisiko tinggi terhadap wabak denggi yang besar, akan menjadi pencapaian penting untuk usaha kawalan denggi Singapura,” kata agensi tersebut.

NEA juga menyatakan walaupun penduduk mungkin melihat peningkatan sementara dalam jumlah nyamuk akibat pelepasan nyamuk jantan Aedes yang dijangkiti Wolbachia, yang tidak menggigit, kajian menunjukkan manfaat ketara di kawasan-kawasan yang terlibat.

Ia memetik kajian oleh penyelidik dari pelbagai institusi, yang diterbitkan dalam jurnal perubatan terkemuka New England Journal of Medicine pada Februari, yang mendapati populasi nyamuk Aedes aegypti berkurangan sebanyak 80 hingga 90 peratus di kawasan yang diliputi oleh Projek Wolbachia.

Risiko denggi bagi penduduk di kawasan ini jatuh lebih daripada 70 peratus, sementara mereka yang tinggal di kawasan berdekatan mempunyai kemungkinan 45 peratus lebih rendah untuk dijangkiti denggi berbanding mereka yang berada di kawasan tanpa pelepasan.

“Keputusan ini menonjolkan keberkesanan Projek Wolbachia sebagai alat pelengkap dalam strategi kawalan denggi secara menyeluruh di Singapura,” kata NEA, sambil menunjukkan langkah lain seperti pembuangan sumber air bertakung dan inisiatif pendidikan masyarakat.

Menyedari Projek Wolbachia akan menyambut ulang tahun ke-10 pada Oktober, NEA menganggap sejarah projek ini sebagai satu usaha penyelidikan inovatif dengan sokongan kuat daripada rakan kongsi, pihak berkepentingan dan masyarakat.

“Pencapaian ini menegaskan komitmen Singapura untuk membangunkan pendekatan yang canggih dan berkesan dalam memerangi denggi dan penyakit lain yang dibawa oleh nyamuk,” tambahnya.

Mengumumkan peluasan projek ini di akaun media sosialnya, Menteri Negara Kanan (Kemampanan dan Sekitaran), Dr Janil Puthucheary, berkata untuk mengelakkan nyamuk daripada membiak, penduduk harus terus menghapuskan air bertakung, mengambil langkah-langkah seperti membalikkan baldi dan menukar air dalam pasu setiap minggu.

“Projek Wolbachia berfungsi secara terbaik apabila kita semua memainkan peranan,” tambahnya.