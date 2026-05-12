Topic followed successfullyGo to BHku
Kilang tingkatkan pengeluaran nyamuk Wolbachia kepada 10j dengan AI
Kilang tingkatkan pengeluaran nyamuk Wolbachia kepada 10j dengan AI
Inisiatif perintis Google, Debug termasuk unit pembiakan larva serta mekanisme pelepasan nyamuk secara automatik
May 12, 2026 | 9:01 AM
Kilang tingkatkan pengeluaran nyamuk Wolbachia kepada 10j dengan AI
Ketua Pembangunan Perniagaan Debug, Cik Monica Tsai (kanan), dan Pengurus Program Kanan, Cik Yanni Yoong telah memperkenalkan kemajuan baharu dalam robotik dan kecerdasan buatan (AI) generasi seterusnya bagi meningkatkan pengeluaran nyamuk jantan yang membawa bakteria Wolbachia secara berskala. - Foto BH oleh EVA ADRIANA AZMI
Usaha memerangi denggi diperhebat dengan pengeluaran mingguan nyamuk Wolbachia kini melonjak daripada enam juta kepada 10 juta ekor, memperluas jangkauan program kawal pembiakan nyamuk di Singapura.
Peningkatan itu dipacu oleh Debug, inisiatif perintis Google khusus untuk membendung ancaman penyakit bawaan nyamuk.
Laporan berkaitan
Projek Wolbachia diperluas, libat lebih 50% isi rumah jelang OktMar 13, 2026 | 5:41 PM