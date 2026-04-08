Kira-kira 33% kes rogol, cabul kehormatan berlaku di premis kediaman
Apr 8, 2026 | 5:37 PM
Kes mencabul kehormatan telah meningkat daripada 1,427 pada 2024 kepada 1,531 pada 2025. Dalam pada itu, kes rogol turut meningkat dalam tempoh yang sama – daripada 401 kepada 479. - Foto fail
Sekitar 33 peratus kes rogol dan cabul kehormatan pada 2025 berlaku di rumah kediaman, kata Menteri Negara (Pembangunan Sosial dan Keluarga merangkap Ehwal Dalam Negeri), Encik Goh Pei Ming.
Sementara itu, 18 peratus kes berlaku di premis komersial, dan 3 peratus di institusi pendidikan.
Laporan berkaitan
Kes jenayah ganas di S’pura naik 5.4% separuh pertama 2025Aug 26, 2025 | 6:33 PM
5 lelaki didakwa cabul kehormatan di tengah peningkatan kesMar 10, 2026 | 3:34 PM