Usaha meningkatkan taraf pekerja dalam sektor pengurusan haiwan perosak bukan sahaja perlu melangkaui kenaikan gaji semata-mata, sebaliknya turut melibatkan pembangunan kemahiran, menyokong perkembangan kerjaya dan menggalakkan penggunaan teknologi.

Itulah yang dikongsi Pengerusi Kluster Tiga Pihak bagi Pengurusan Haiwan Perosak (TCPM), Dr Wan Rizal Wan Zakariah, dalam satu hantaran Facebook pada 16 Julai.

Kluster tersebut, yang dianggotai wakil daripada persatuan industri, kesatuan sekerja dan agensi pemerintah, ditubuhkan bagi membangunkan serta menyelia pelaksanaan Model Gaji Progresif (PWM), bagi memastikan majikan membayar gaji pekerja selaras dengan kemahiran, daya penghasilan dan prestasi kerja mereka.

Pelaksanaan PWM bagi sektor tersebut dijangka memanfaatkan sekitar 1,800 pekerja yang juga terdiri daripada juruteknik dan pekerja kawalan vektor berlesen.

Pembentukan TCPM itu telah diumumkan menerusi satu kenyataan media bersama oleh Kementerian Tenaga Manusia (MOM), Kongres Kesatuan Sekerja Kebangsaan (NTUC), dan Persekutuan Majikan Kebangsaan Singapura (Snef), yang dikeluarkan pada 15 Julai.

“Dengan pelaksanaan PWM dan sokongan anggota TCPM, saya percaya kita dapat terus mempertingkatkan profesionalisme sektor ini serta membolehkan pekerja pengurusan haiwan perosak meningkatkan kemahiran dan daya penghasilan mereka,” kata Dr Wan Rizal dalam kenyataan tersebut.

Beliau juga merupakan Pengarah Pengurusan Pihak Berkepentingan, Perkhidmatan Kerjaya dan Kumpulan Perkongsian (CSPG) Institut Pekerjaan dan Daya Kerja (e2i), Kongres Kesatuan Sekerja Kebangsaan (NTUC).

Di samping itu, kluster tersebut juga akan merangka strategi bagi menyokong perkembangan kerjaya pekerja di bawah PWM.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Pengasas Ameen Roti, Encik Harun Min, terkenal dengan ‘beef roti’ atau roti daging lembu berasal dari China. Ia menjadi hidangan utama di kedai tetap pertamanya di Haji Lane.

Ameen Roti bawa ‘beef roti’ tular dari Xi’an ke Haji Lane

Jul 17, 2026 | 10:00 AM
kahwin di penjara, kadi, nikah

Kadi kongsi realiti sebenar satukan jodoh 6 pasangan di sebalik tirai besi penjara

Jul 16, 2026 | 6:30 PM
(Barisan depan, dari kiri) Penolong Setiausaha Agung NTUC, Encik Melvin Yong, Menteri Negara (Tenaga Manusia) Encik Dinesh Vasu Dahs; pengerusi Kelompok Perikatan Pengurusan Haiwan Perosak (TCPM) Dr Wan Rizal; bersama (barisan belakang, dari kiri) penasihat EcoSpace Pest Management dan subsidiari Servcare Services, Encik Andrew Chan; dan pengerusi bersama TCPM, Encik Kung Teong Wah memerhatikan beberapa contoh sarah anak-anak semasa melawat EcoSpace pafa 15 Julai.

Pekerja pengurusan haiwan perosak bakal raih kenaikan gaji, laluan kerjaya lebih jelas

Jul 17, 2026 | 10:03 AM
Minat terhadap filem klasik Melayu, seperti karya Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, menjadi ilham di sebalik video praperkahwinan pengantin baharu, Encik Muhammad Yusoff Mohd Rasid (kiri) dan Cik Tara Nizam Kamarraj.

Filem klasik P. Ramlee cetus idea pempengaruh S’pura, Yusoff Rashid, bikin video prakahwin

Jul 16, 2026 | 4:13 PM
Menteri Negara (Penerangan dan Pembangunan Digital merangkap Kesihatan), Cik Rahayu Mahzam (depan, kanan), dan Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) PPIS, Cik Aidaroyani Adam (belakang, berbaju merah), bergambar bersama hadirin semasa pelancaran program, ‘PPIS Women LeadHers’, pada 16 Julai.

Program baharu PPIS perkasa wanita, luaskan rangkaian sokongan

Jul 16, 2026 | 8:27 PM
Restoran dan ruang masyarakat telah mengadakan tayangan percuma untuk perlawanan tertentu sepanjang pertandingan Piala Dunia.

Sekolah anjur acara tonton final Piala Dunia, beri kelonggaran waktu masuk kelas

Jul 16, 2026 | 6:24 PM
Syed Saddiq, Larian Kesyukuran Muar, M’sia

Syed Saddiq anjur Larian Kesyukuran Muar, kumpul dana untuk rakyat setempat

Jul 15, 2026 | 2:49 PM
Encik Muhammad Aufa Aniq Mohamed Salizal (kiri) dan abangnya, Encik Muhammad Nurshadiqqin Mohamed Salizal, sentiasa saling menyokong ketika bertugas. Bersama mereka ialah ibu mereka, Cik Siti Sufiyyah Ithnin.

Rezeki dua beradik pikul tugas mencabar sebagai pakar pengikat kontena

Jul 14, 2026 | 6:05 PM
pasangan, nikah di penjara, tunggu 9 tahun,

Tertangguh 9 tahun, pasangan akhirnya nikah di penjara

May 28, 2026 | 7:23 PM
Akta Haiwan dan Burung, avs, cat license

Sekitar 41,000 kucing peliharaan dilesen sejak Sep 2024

Sep 1, 2025 | 7:01 PM

Ini memastikan kenaikan gaji yang mampan selaras dengan peningkatan tanggungjawab, kemahiran dan daya penghasilan serta standard kerja.

“Pelaksanaan PWM yang berjaya akan membantu mewujudkan medan persaingan yang lebih adil bagi semua pemain sektor pengurusan haiwan perosak.

“Secara keseluruhannya, usaha ini akan menyumbang kepada penarikan bakat berkemahiran serta meningkatkan standard profesional dalam sektor ini,” kata Presiden Persatuan Pengurusan Haiwan Perosak Singapura, Encik Clement Tan, dalam kenyataan yang sama.

Dalam hantaran Facebook beliau, Dr Wan Rizal, yang juga Anggota Parlimen pergerakan buruh, berkata pekerja pengurusan haiwan perosak memainkan peranan penting dalam menjaga kesihatan awam dan memastikan rumah, tempat kerja, premis makanan dan ruang masyarakat kekal selamat daripada haiwan perosak.

Menurut beliau, bidang pengurusan haiwan perosak sebenarnya lebih khusus dan memerlukan kepakaran teknikal, pertimbangan profesional serta, semakin penting kini, keupayaan menggunakan teknologi baharu dan penyelesaian pengurusan haiwan perosak yang lebih canggih.

Beliau berharap usaha ini dapat menyediakan laluan kerjaya yang lebih jelas, pengiktirafan kemahiran yang lebih kukuh serta prospek jangka panjang yang lebih baik bagi pekerja dalam sektor tersebut.

Laporan berkaitan
NParks nasihati Majlis Bandaran East Coast mengenai pengurusan isu reriangJul 10, 2026 | 8:32 PM
Isu tikus: Restoran Yassin Kampung dakwa punca dari luarMay 22, 2026 | 6:01 PM
Model Gaji Progresif (PWM)pekerja haiwan perosakDR WAN RIZAL