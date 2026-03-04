Kondo lama bakal dapat bantuan selesai masalah estet, kekal dana simpanan

Menteri Kedua (Kewangan dan Pembangunan Negara), Cik Indranee Rajah, mengumumkan semakan menyeluruh akan dilakukan ke atas Akta Bangunan (Pengurusan Strata). - Foto fail

Kondo lama bakal dapat bantuan selesai masalah estet, kekal dana simpanan

Pemilik kondominium lama mungkin akan mendapati lebih mudah untuk menyelesaikan segera masalah estet mereka, di bawah cadangan baharu untuk mengurangkan ambang persetujuan bagi kerja-kerja penting.

Bagi menangani kos penyelenggaraan yang lebih tinggi dan dana tidak mencukupi, Hak Milik Strata Perbadanan Pengurusan (MCST) juga boleh diarah untuk menyediakan maklumat kewangan penting kepada pemilik dan bakal pembeli.

Di samping itu, untuk mengelakkan sekumpulan kecil pemilik daripada menguasai keputusan dengan mengumpul sejumlah besar undi proksi, langkah-langkah sedang dipertimbangkan untuk mengehadkan pegangan proksi setiap isi rumah.

Ini adalah antara perubahan yang dicadangkan kepada Akta Bangunan (Pengurusan Strata), yang sedang menjalani semakan menyeluruh, kata Menteri Kedua (Kewangan dan Pembangunan Negara), Cik Indranee Rajah. di Parlimen pada 4 Mac.

Sebagai sebahagian semakan peraturan keselamatan yang berasingan, kondominium dan bangunan privet lain juga boleh mendapat peningkatan keselamatan lif dan tangga bergerak, yang sebahagiannya dibayar oleh pemerintah, tambahnya.

Menjelaskan rasional perubahan itu, Cik Indranee berkata beberapa MCST dan pemilik menghadapi peningkatan kos penyelenggaraan, kemudahan yang semakin usang, dan cabaran membuat keputusan kolektif untuk membuat penambahbaikan.

Isu sedemikian mesti ditangani bagi memastikan estet tersebut boleh kekal didiami dan memenuhi keperluan penduduk, terutamanya warga emas, tambahnya.

Kajian semula itu dibuat pada masa lebih banyak pembangunan kediaman privet di Singapura telah melepasi usia 30 tahun.

Lebih 1,000 daripada 3,750 pembangunan sedemikian di Singapura berusia sekurang-kurangnya 30 tahun.

Pada Ogos 2025, The Straits Times (ST) melaporkan pembangunan lama sedemikian semakin bergelut dengan isu penyelenggaraan.

Ini mungkin termasuk kerosakan lif yang mengambil masa bertahun-tahun untuk dibaiki, atau dana yang tidak mencukupi untuk menangani konkrit yang tergelincir dan rembesan air.

Sesetengah pemilik dan ahli majlis MCST kemudian meminta peraturan pengurusan yang lebih kukuh dan sokongan pemerintah untuk membantu mengekalkan estet tanpa membebankan penduduk.

Isu itu juga dibangkitkan pada 4 Mac, dengan Anggota Parlimen (AP), Encik Henry Kwek (Kebun Baru), mengatakan pihak berkuasa juga harus memastikan MCST membina rizab yang mencukupi lebih awal dan menyemak semula tadbir urus MCST.

Dalam ucapannya, Cik Indranee menyatakan banyak MCST hanya mula mengumpul dana untuk penggantian lif apabila lif yang lama mula dimamah usia serta alat ganti menjadi usang.

“Jika MCST tidak mempunyai dana pelunasan yang mencukupi, mereka perlu mengutip levi khas daripada pemilik unit, yang mungkin bukan jumlah yang kecil, dan yang mana pemilik mungkin tidak bersedia,” tambahnya.

Bagi menangani isu ini, MCST mungkin dikehendaki menerbitkan maklumat penting tentang kewangan mereka dalam format standard, supaya pemilik dan bakal pembeli boleh menilai kesihatan kewangan projek dan kecukupan dana pelunasannya.

Beberapa langkah juga dicadangkan untuk menangani kumpulan kecil pemilik yang memegang sejumlah besar undi proksi, mengawal keputusan dengan cara yang tidak mencerminkan kepentingan pemilik yang lebih luas.

Proksi ialah seseorang yang telah diberi kuasa oleh pemilik rumah untuk mewakilinya di mesyuarat agung.

Pada masa ini, proksi yang dilantik hanya boleh mewakili maksimum dua lot, atau dua peratus daripada jumlah lot dalam pembangunan, yang mana lebih tinggi.

Cik Indranee tidak mengulas lanjut tentang ambang persetujuan yang lebih rendah, yang dicadangkan bagi menyelesaikan kerja-kerja penting.

Namun, Penguasa Bangunan dan Pembinaan (BCA) berkata dalam satu kenyataan berasingan bahawa ia sedang mempertimbangkan keperluan resolusi yang lebih rendah untuk penaiktarafan prasarana penting.

Ini termasuk pemasangan kemudahan penting, ciri mesra warga emas dan panel solar.

Pada masa ini, resolusi khas sebanyak 75 peratus nilai saham diperlukan untuk kerja penambahbaikan tersebut.

BCA menyatakan ia bersedia mengurangkannya kepada 50 peratus majoriti mudah atau nilai saham.

Cik Indranee berkata BCA telah melibatkan pihak berkepentingan strata mengenai beberapa perubahan yang dicadangkan ini sejak Jun 2025.

Perundingan awam akan diadakan dari 9 Mac hingga 8 April, dan penduduk pembangunan strata digalakkan untuk berkongsi pandangan mereka.

Encik Kwek juga mencadangkan agar pemerintah mempertimbangkan sokongan yang disasarkan seperti bantuan pembiayaan untuk penggantian lif, penaiktarafan mesra warga emas dan kerja-kerja penambahbaikan atau penyelenggaraan lain.

Cik Indranee berkata kementeriannya sedang mengkaji langkah meningkatkan keselamatan dan aksesibiliti bangunan dan prasarana, terutamanya lif dan eskalator lama.

Bagi memastikan peralatan sedemikian sejajar dengan piawaian keselamatan moden, Cik Indranee menjelaskan pemerintah sedang mempertimbangkan untuk membiayai sebahagian daripada ciri keselamatan penting terpilih kepada pemilik dan pengendali bangunan privet yang layak.

Ini, katanya, akan membantu memastikan lif dan tangga bergerak yang semakin usang mempunyai ciri-ciri yang mengawal kelajuan dan pergerakannya. Beliau berkata butiran lanjut akan dikongsi apabila siap.

Cik Indranee juga menegaskan keperluan aksesibiliti akan meningkat apabila penduduk meningkat usia, tetapi piawaian sedemikian kurang dibangunkan apabila banyak bangunan lama dibina.

Beliau berkata kementeriannya sedang mengkaji semula Dana Aksesibiliti untuk membantu orang ramai mengemudi persekitaran mereka dengan lebih selamat.

Ini termasuk memperluas dana untuk meliputi lebih banyak bangunan privet, meningkatkan jumlah sokongan pembiayaan bersama, dan juga membenarkan pembiayaan untuk meliputi ciri-ciri berkaitan warga emas seperti stesen kecergasan mesra warga emas dan papan tanda mesra demensia.

Diperkenalkan pada 2007, dana itu menyediakan pembiayaan bersama untuk menggalak pemilik bangunan privet menaik taraf hartanah mereka dengan ciri aksesibiliti dan reka bentuk sejagat.

Setakat ini, kira-kira $20 juta daripada dana tersebut telah digunakan untuk penambahbaikan sedemikian, merentasi pelbagai jenis bangunan privet termasuk bangunan komersial dan institusi.

Perubahan yang dicadangkan bertujuan untuk meningkatkan penyertaan dan mengurangkan kos untuk pembangunan privet bagi membuat penambahbaikan aksesibiliti, kata Cik Indranee.

Cik Indranee juga berkata pemerintah akan bekerjasama dengan pihak industri berkepentingan untuk meningkatkan bidang kerja ukur bahan.