Lebih 2,000 isi rumah flat sewa awam telah tempah dan menanti flat baharu siap

Setiausaha Parlimen Kanan (Pendidikan merangkap Pembangunan Negara), Dr Syed Harun Alhabsyi (dua dari kiri), bersama Cik Nurfitrah Yahya (kanan) dan Encik Muhammad Nazri Zakaria (tiga dari kiri) dan empat anak kecil. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Lebih 2,000 isi rumah yang tinggal di flat sewa awam pada 2025 telah menempah rumah baharu dan sedang menunggu ia siap, kata Setiausaha Parlimen Kanan (Pendidikan merangkap Pembangunan Negara), Dr Syed Harun Alhabsyi.

Bercakap semasa perbahasan Jawatankuasa Perbekalan (COS) Kementerian Pembangunan Negara (MND) pada 4 Mac, Dr Syed Harun berkata pemerintah telah melakukan lebih banyak usaha untuk menyokong isi rumah flat sewa.

Menurutnya, Geran Perumahan Permulaan Baru untuk keluarga flat sewa ComLink+ yang layak sebagai pembeli kali kedua telah dinaikkan pada 2025, daripada $50,000 kepada $75,000.

Pemerintah juga telah meluaskan Skim Perumahan Permulaan Baru bagi keluarga flat sewa ComLink+, yang merupakan pembeli kali pertama untuk membeli flat fleksi dua bilik atau flat Standard tiga bilik dengan tempoh pajakan yang lebih pendek.

“Penambahbaikan ini akan membantu memperkasakan lebih banyak isi rumah untuk mencapai pemilikan rumah.

“HDB juga akan terus bekerjasama dengan isi rumah flat sewa secara individu, kerana pemilikan rumah merupakan usaha kewangan jangka panjang yang paling baik dimaklumkan dengan memahami keadaan unik setiap keluarga,” kata Dr Syed Harun.

Pada 2025, HDB telah membantu hampir 700 isi rumah sewa awam dengan perjalanan pemilikan rumah mereka.

Pada mulanya, pasangan suami isteri ini merasakan pemilikan rumah tidak dapat dicapai.

Dr Syed Harun menceritakan bagaimana agensi pemerintah, termasuk Pasukan Sokongan Pemilikan Rumah (HST) Lembaga Perumahan dan Pembangunan (HDB), turut serta membantu mereka menguruskan kewangan dan pengiraan.

HST kemudian membimbing Encik Nazri dan Cik Nurfitrah dalam proses pemilihan flat mereka, dan kekal rapat dengan mereka sehingga mereka mendapat kunci flat 4 bilik baharu mereka di Yishun.

“HST telah meneliti harga pembelian pilihan flat mereka, menjelaskan berapa banyak bayaran pendahuluan yang diperlukan serta jangkaan pembayaran balik gadai janji bulanan.

“Dengan memecahkan kos, pasangan itu mempunyai kesedaran yang lebih baik tentang bagaimana ini boleh disesuaikan dengan bajet mereka. Pemilikan rumah mula kelihatan lebih mudah untuk dicapai,” kata Dr Syed Harun.

Semasa ucapannya, Dr Syed Harun juga berkongsi Skim Berkongsi Flat bagi Orang Bujang Kendalian Pengendali (JSS-OR) dan Kemudahan Berkongsi Bilik Bujang (SRSF) akan dipertingkatkan pada tahun-tahun akan datang.

Kedua-dua skim ini bertujuan membantu golongan bujang mencari flat sewa.

Di bawah JSS-OR, golongan bujang boleh memohon perumahan sewa tanpa perlu mencari rakan serumah terlebih dahulu. Sebaliknya, penyewa akan diberikan rakan serumah oleh pengendali, dengan mengambil kira profil, pilihan dan tabiat hidup setiap orang.

Di bawah SRSF pula, golongan bujang akan mempunyai bilik tidur mereka sendiri dengan perabot asas, seperti rangka katil, almari pakaian, meja, rak dinding dan peti sejuk kecil, serta akses kepada kemudahan bersama.

“Kedua-dua projek rintis ini memenuhi pilihan yang berbeza, dan kedua-duanya telah menerima maklum balas positif.