Mengingati kejadian rusuhan yang berlaku di Singapura - Ministry of Information and The Arts Collection, courtesy of National Archives of Singapore

Mengingati kejadian rusuhan yang berlaku di Singapura - Ministry of Information and The Arts Collection, courtesy of National Archives of Singapore

Pernahkah anda menghadiri majlis perkahwinan dahulu kala ketika banjir melanda di Singapura?

Kisah-kisah ini yang anda lalui sewaktu kecil dahulu merupakan satu pengalaman yang boleh dikongsi dalam acara ‘Projek Warganegara - Sejuta Yang Terawal’.

Ia akan diadakan pada Sabtu, 26 September di auditorium Taman Warisan Melayu (MHC) dari 9.30 pagi hingga 12.30 tengah hari.

Diadakan khusus buat warga emas berusia 60 tahun dan ke atas, acara ini membolehkan anda berkongsi kisah menarik anda sewaktu zaman dahulu kala sewaktu pembangunan negara.