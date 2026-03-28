Kotej ‘staycation’ di Pulau Lazarus tutup Feb 2027
Mar 28, 2026 | 1:12 PM
Dibuka pada Mei 2023, kotej di Pulau Lazarus menawarkan penginapan jangka pendek. - Foto ST
Penyedia kotej penginapan jangka pendek Tiny Away Escape di Pulau Lazarus akan menamatkan khidmat tersebut pada Februari 2027.
Mengumumkan demikian menerusi media sosial pada 27 Mac, penyedia perkhidmatan itu, Big Tiny berkata ia masih menerima tempahan untuk menyewa kotej sehingga 31 Januari 2027.
Lawatan percuma ke Kepulauan Selatan S'pura sempena BicentenialJul 24, 2024 | 1:13 PM
Panggilan Pulau Sekijang temukan bekas pendudukJul 16, 2024 | 11:33 AM
Pulau Lazarus jalani transformasi sebagai destinasi ekopelanconganMar 1, 2023 | 9:00 AM
Rumah kecil ekopelancongan Pulau Lazarus dibuka 1 MeiMar 11, 2023 | 9:00 AM