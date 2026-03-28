Penyedia kotej penginapan jangka pendek Tiny Away Escape di Pulau Lazarus akan menamatkan khidmat tersebut pada Februari 2027.

Mengumumkan demikian menerusi media sosial pada 27 Mac, penyedia perkhidmatan itu, Big Tiny berkata ia masih menerima tempahan untuk menyewa kotej sehingga 31 Januari 2027.