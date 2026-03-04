SPH Logo mobile
halal-logo
ge-icon
Dapatkan berita terkini tentang
belanjawan 2026 di sini
SPH Logo mobile
Langgan|

Kuota skim keutamaan anak ketiga flat HDB digandakan kepada 10%

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Singapura

Kuota skim keutamaan anak ketiga flat HDB digandakan kepada 10%

Mar 4, 2026 | 3:17 PM
ANWAR SALEH
ANWAR SALEH

Kuota skim keutamaan anak ketiga flat HDB digandakan kepada 10%

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Pemerintah akan menggandakan kuota Skim Keutamaan Anak Ketiga (TCPS) daripada 5 peratus kepada 10 peratus, untuk flat Lembaga Perumahan dan Pembangunan (HDB) Bina Ikut Tempahan (BTO) dan Penjualan Baki Flat (SBF) bagi membolehkan lebih ramai keluarga yang mempunyai tiga atau lebih anak membeli rumah.
Pemerintah akan menggandakan kuota Skim Keutamaan Anak Ketiga (TCPS) daripada 5 peratus kepada 10 peratus, untuk flat Lembaga Perumahan dan Pembangunan (HDB) Bina Ikut Tempahan (BTO) dan Penjualan Baki Flat (SBF) bagi membolehkan lebih ramai keluarga yang mempunyai tiga atau lebih anak membeli rumah. - Foto MOF

Kuota Skim Keutamaan Anak Ketiga (TCPS) bagi flat HDB akan digandakan kepada 10 peratus, dari 5 peratus sebelumnya.

Pemerintah mengambil langkah ini untuk membolehkan lebih banyak keluarga dengan tiga anak atau lebih memiliki rumah, dengan menggandakan kuota TCPS bagi flat Lembaga Perumahan dan Pembangunan (HDB) Bina Ikut Tempahan (BTO) dan Penjualan Baki Flat (SBF).

Kriteria kelayakan juga akan diluaskan, membenarkan keluarga layak mendapat TCPS seawal ibu sedang mengandung anak ketiga, kata Cik Sun Xueling, Menteri Negara Kanan (Pembangunan Negara merangkap Pengangkutan) di Parlimen pada 4 Mac.

Berucap pada perbahasan Jawatankuasa Perbekalan (COS) Kementerian Pembangunan Negara (MND), Cik Sun berkata perubahan ini akan berkuat kuasa mulai jualan BTO pada Jun 2026.

“Tambahan pula, untuk menyokong keluarga yang lebih besar, kami akan berusaha ke arah meningkatkan bekalan flat yang lebih besar dalam jangka masa panjang.

“Ini adalah sebahagian daripada strategi kita untuk mengekalkan bekalan flat HDB yang kukuh,” kata Cik Sun.

Laporan berkaitan
Projek BTO di Tampines, Bukit Merah paling popular dalam kalangan pembeli kali pertamaFeb 11, 2026 | 10:10 PM
Keluarga 6 beranak capai impian miliki rumah sendiriFeb 21, 2026 | 6:11 PM
HDBBTO
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsAppPurchase this article
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg