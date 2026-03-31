Lapangan terbang, syarikat penerbangan Asean hadapi ujian kapasiti

Singapura

Konflik Teluk telah ubah hala trafik penumpang, sehingga dianggap “krisis membimbangkan”
Mar 31, 2026 | 7:18 PM

Konflik Iran, Teluk, jejas kapasiti lapangan Terbang, Changi, Asean
Hab-hab penerbangan utama seperti Lapangan Terbang Changi Singapura semakin menghampiri had kapasiti penerbangan mereka, kata Pengarah Jualan Serantau platform data penerbangan OAG, Encik Mayur Patel. - Foto fail

Penutupan lapangan terbang di Timur Tengah – pusat transit utama antara Asia dengan Eropah – akibat konflik Teluk yang berterusan telah mengubah hala perjalanan para penumpang ke hab penerbangan Asia Tenggara seperti Singapura dan Bangkok.

Walaupun peralihan itu memberi manfaat kepada syarikat-syarikat penerbangan Eropah dan Asean, ia turut memberi tekanan kepada kapasiti syarikat-syarikat itu dan lapangan terbang, sehingga sekurang-kurangnya seorang pemerhati industri menggelarnya sebagai “krisis yang membimbangkan.”

