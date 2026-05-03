Lebih $1.8j diskaun ditebus untuk bayaran premium MediShield Hayat
Pemegang polisi kumpul ganjaran mata lakukan aktiviti sihat melalui aplikasi Healthy 365
May 3, 2026 | 7:21 PM
MediShield Hayat merupakan pelan insurans kesihatan asas nasional yang membantu dalam pembayaran bil hospital yang besar serta rawatan pesakit luar tertentu yang mempunyai kos tinggi. - Foto fail
Lebih 54,000 individu telah menebus diskaun berjumlah lebih $1.8 juta bagi menampung premium MediShield Hayat mereka di bawah satu program rintis tiga tahun.
Inisiatif itu bertujuan menggalak rakyat Singapura mengamalkan gaya hidup sihat secara aktif.
