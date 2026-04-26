Topic followed successfullyGo to BHku
Lebih 1,000 sertai fiesta sukan inklusif Minds
Apr 26, 2026 | 4:37 PM
Hampir 1,100 orang berkumpul di OCBC Square, Hab Sukan Singapura, pada 25 April bagi menghadiri Perarakan Stokin Warna Minds 2026.
Acara yang kini memasuki edisi kelima itu telah berkembang menjadi Fiesta Sukan Inklusif yang meriah. Ia bertujuan memperjuang sokongan dan keterangkuman bagi golongan kurang upaya intelektual melalui sukan.
Laporan berkaitan
Penerima Anugerah Guru Pendidikan Khas Harapan gigih selami jiwa anak autismeApr 14, 2026 | 8:30 PM
Pasukan bertindak baru tumpu pada peralihan hidup golongan kurang upayaMar 25, 2026 | 8:17 PM