Topic followed successfullyGo to BHku
Lebih 50 program budaya, seni rai pembukaan semula Taman Warisan Melayu
Pesta 9 hari tawar pelbagai program dengan pengalaman warisan segar, inklusif
Apr 22, 2026 | 9:02 PM
Pengarah Pesta, Encik Riduan Zalani (kanan), memperkenalkan salah satu pameran utama Pesta Pecah Panggung – ‘Melangkaui Sempadan’, iaitu beberapa kereta sorong yang menampilkan budaya dan warisan pelbagai kelompok subetnik, termasuk Jawa, Bugis dan lain-lain. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA
Para pengunjung ke Taman Warisan Melayu (TWM), yang kini berwajah baru, bakal disajikan dengan lebih 50 program menarik, termasuk persembahan, pameran, dan bengkel.
Ini bersempena pesta sembilan hari bagi meraikan pembukaan semula pusat itu kepada orang ramai pada 25 April.
