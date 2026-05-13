Lebih 85% individu jalani pemeriksaan TB di Bedok Central diuji negatif
Pemeriksaan besar-besaran dibuat susulan penemuan tiga kelompok batuk kering
May 13, 2026 | 8:04 PM
Sebanyak 85.1 peratus daripada 3,169 individu yang menjalani pemeriksaan penyakit batuk kering, atau tuberkulosis (TB), di Bedok Central disahkan negatif daripada jangkitan tersebut.
Pemeriksaan besar-besaran itu dikendalikan menyusuli penemuan tiga kelompok TB di kawasan berkenaan.
