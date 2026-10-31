Semakin ramai individu di sini tampil mendermakan sumsum tulang mereka, dengan Program Penderma Sumsum Tulang (BMDP) menyelaraskan 71 pendermaan setakat tahun ini.

Jumlah tersebut melepasi 57 pendermaan yang dicatatkan sepanjang 2025.

Peningkatan itu diumumkan Ketua Eksekutif BMDP, Encik Charles Loh, pada 31 Oktober semasa acara jalan bertongkat atau jalan amal Match for Life 2026 di Taman Bidadari.

Menurut BMDP, lonjakan itu mencerminkan keperluan pemindahan yang semakin meningkat, penggunaan penderma tempatan yang lebih meluas, serta usaha berterusan program berkenaan bagi memudahkan pesakit mendapatkan rawatan pemindahan.

BMDP ialah sebuah pertubuhan bukan untung yang membina dan menguruskan satu-satunya daftar penderma sumsum tulang sukarela di Singapura.

Sebaik sahaja padanan ditemui, para penderma boleh dipanggil untuk mendermakan sumsum tulang kepada pesakit yang menghidap leukemia atau penyakit darah lain.

Meskipun mempunyai lebih 130,000 penderma berdaftar dalam senarainya, Encik Loh menjelaskan bahawa penderma yang menarik diri masih menjadi cabaran terbesar BMDP.

Menteri Tenaga, Perdagangan dan Perusahaan (Tenaga dan Perusahaan), Dr Tan See Leng, yang juga penaung BMDP, menarik perhatian bahawa hospital mengemukakan kira-kira 500 permohonan carian setiap tahun.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Menteri Negara (Kesihatan merangkap Pembangunan Digital dan Maklumat), Cik Rahayu Mahzam (berdiri, dua dari kiri), beramah mesra dengan peserta forum ‘Sembang-Sembang Santunan Emas’ di Masjid Al-Muttaqin pada 31 Oktober.

Santunan Emas diperluas ke empat lagi masjid di utara S’pura

Oct 31, 2026 | 5:18 PM
Pengerusi Barisan Nasional (BN), Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi (berdiri, kanan) bersama konvoi motosikal BN mengiringi calon BN bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Tanjung Bidara merangkap Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Ab Rauf Yusoh (berdiri, dua dari kanan) ke Pusat Penamaan Calon sempena Hari Penamaan Calon untuk Pilihan Raya Negeri (PRN) Melaka ke-16, pada 31 Oktober.

PRN Melaka: 79 calon rebut 28 kerusi, BN, PH dominasi persaingan

Oct 31, 2026 | 4:23 PM
Kemalangan itu melibatkan sebuah Audi biru yang merempuh pembahagi jalan dan menghentam sebuah motosikal serta sebuah kereta lain di Tampines Avenue 12.

Nahas di Tampines: Pemandu didakwa larikan diri dari tempat kejadian, ragut 2 nyawa

Oct 31, 2026 | 11:17 AM
nahas Tampines, maut, kemalangan, keselamatan jalan raya

Suami isteri maut, 1 cedera dalam nahas 3 kenderaan di Tampines

Oct 30, 2026 | 4:11 PM
kemalangan, Tampines, suami isteri muda maut

Pasangan maut dalam kemalangan di Tampines, mangsa hamil sebulan

Oct 30, 2026 | 7:33 PM
Encik Rahim Raus (depan, empat dari kiri) bersama isterinya (depan, lima dari kiri), dua anak perempuannya (yang paling kiri dan kanan) berserta menantu dan cucu-cucunya.

“Saya mahu membuat persiapan sebaik-baiknya” : Mengapa bapa ini membuat LPA

Oct 23, 2026 | 5:30 AM
teater qasidah, Nabi Muhammad saw, pementasan kerohanian

Pementasan kerohanian alternatif beri kesan mendalam

Sep 25, 2026 | 5:30 AM
Menurut laporan portal berita Free Malaysia Today (FMT) pada 9 September, sumber memaklumkan Lembaga Pengampunan dijangka membincangkan permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri Malaysia, Encik Najib Tun Razak.

Lembaga Pengampunan M’sia mesyuarat 11 Sep, pengampunan Najib antara agenda

Sep 9, 2026 | 4:45 PM
sokongan institusi keluarga, budaya kerja fleksibel, majikan sokong keluarga

Podcast BHerbual: Majikan perlu ubah pola pemikiran, budaya kerja demi sokong institusi keluarga

Aug 24, 2026 | 8:50 PM
Gunung Dukono, penyelamat, pendaki, ledakan

Pasukan penyelamat temui mayat pendaki Indonesia di Gunung Dukono

May 9, 2026 | 6:30 PM

Namun, hanya kira-kira 20 peratus daripadanya yang akhirnya berjaya membawa kepada prosedur pemindahan.

“Terdapat banyak sebab mengapa pemindahan mungkin tidak dapat diteruskan – keadaan pesakit mungkin berubah, penderma mungkin tidak dapat meneruskannya, atau padanan yang sesuai tidak ditemui,” kata Dr Tan pada acara tersebut.

“Justeru, kita mesti terus menambah dan mempelbagaikan daftar penderma agar dapat meningkatkan peluang mencari padanan sesuai buat pesakit yang memerlukan,” tambah beliau.

Setakat akhir September, seramai 247 bakal penderma bersetuju untuk meneruskan pendermaan apabila dihubungi, sekali gus merapatkan pesakit kepada rawatan pemindahan yang menyelamatkan nyawa.

Di samping itu, jumlah syarikat di bawah program rakan korporat BMDP turut meningkat daripada 26 pertubuhan semasa dilancarkan pada 2025 kepada 48 pada 2026.

Menerusi skim tersebut, majikan menyokong pekerja yang ingin mendermakan sumsum tulang mereka dengan menawarkan pelepasan waktu kerja atau cuti sukarelawan.

Kira-kira 800 peserta menyertai acara jalan amal itu, termasuk 262 penderma sumsum berdaftar. Daripada jumlah itu, 12 penderma telah pun selesai menyumbangkan sumsum atau sel stem kepada pesakit.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Pemain alat muzik Cina hidap barah kali kedua, perlu pemindahan sel tunjangDec 10, 2025 | 5:34 PM
Peluang kedua Ria jalani kehidupanJan 3, 2025 | 6:06 PM
pendermaTan See Leng