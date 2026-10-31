Semakin ramai individu di sini tampil mendermakan sumsum tulang mereka, dengan Program Penderma Sumsum Tulang (BMDP) menyelaraskan 71 pendermaan setakat tahun ini.

Jumlah tersebut melepasi 57 pendermaan yang dicatatkan sepanjang 2025.

Peningkatan itu diumumkan Ketua Eksekutif BMDP, Encik Charles Loh, pada 31 Oktober semasa acara jalan bertongkat atau jalan amal Match for Life 2026 di Taman Bidadari.

Menurut BMDP, lonjakan itu mencerminkan keperluan pemindahan yang semakin meningkat, penggunaan penderma tempatan yang lebih meluas, serta usaha berterusan program berkenaan bagi memudahkan pesakit mendapatkan rawatan pemindahan.

BMDP ialah sebuah pertubuhan bukan untung yang membina dan menguruskan satu-satunya daftar penderma sumsum tulang sukarela di Singapura.

Sebaik sahaja padanan ditemui, para penderma boleh dipanggil untuk mendermakan sumsum tulang kepada pesakit yang menghidap leukemia atau penyakit darah lain.

Meskipun mempunyai lebih 130,000 penderma berdaftar dalam senarainya, Encik Loh menjelaskan bahawa penderma yang menarik diri masih menjadi cabaran terbesar BMDP.

Menteri Tenaga, Perdagangan dan Perusahaan (Tenaga dan Perusahaan), Dr Tan See Leng, yang juga penaung BMDP, menarik perhatian bahawa hospital mengemukakan kira-kira 500 permohonan carian setiap tahun.

Namun, hanya kira-kira 20 peratus daripadanya yang akhirnya berjaya membawa kepada prosedur pemindahan.

“Terdapat banyak sebab mengapa pemindahan mungkin tidak dapat diteruskan – keadaan pesakit mungkin berubah, penderma mungkin tidak dapat meneruskannya, atau padanan yang sesuai tidak ditemui,” kata Dr Tan pada acara tersebut.

“Justeru, kita mesti terus menambah dan mempelbagaikan daftar penderma agar dapat meningkatkan peluang mencari padanan sesuai buat pesakit yang memerlukan,” tambah beliau.

Setakat akhir September, seramai 247 bakal penderma bersetuju untuk meneruskan pendermaan apabila dihubungi, sekali gus merapatkan pesakit kepada rawatan pemindahan yang menyelamatkan nyawa.

Di samping itu, jumlah syarikat di bawah program rakan korporat BMDP turut meningkat daripada 26 pertubuhan semasa dilancarkan pada 2025 kepada 48 pada 2026.

Menerusi skim tersebut, majikan menyokong pekerja yang ingin mendermakan sumsum tulang mereka dengan menawarkan pelepasan waktu kerja atau cuti sukarelawan.