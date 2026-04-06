Lelaki akan didakwa, dituduh tampar budak lelaki usia 4 tahun di luar prasekolah Woodlands
Apr 6, 2026 | 8:33 PM
Lelaki itu dijangka didakwa pada 7 April. - Foto TANGKAP LAYAR THREEOFAKIND_SIBLINGS/INSTAGRAM
Seorang lelaki berusia 36 tahun akan didakwa pada 7 April selepas dituduh menampar seorang budak lelaki berusia empat tahun di luar sebuah prasekolah di Woodlands pada Mac lalu.
Dalam kenyataan pada 6 April, polis berkata mereka telah dimaklumkan mengenai kes serangan tersebut ke atas kanak-kanak itu oleh Hospital Wanita dan Kanak-kanak KK (KKH) pada 6 Mac, 4.50 petang.
Lelaki dipenjara gara-gara tampar budak 6 tahun di WestgateOct 9, 2025 | 7:19 PM
Budak 4 tahun alami bengkak, trauma selepas ditampar lelaki tidak dikenaliMar 8, 2026 | 9:22 PM