Seorang lelaki Cina berumur 50 tahun akan dihadapkan ke mahkamah pada 26 September kerana didakwa mencetus kebakaran di pintu masuk sebuah masjid.

Dalam satu kenyataan awal pagi 26 September, pihak polis memaklumkan mereka menerima laporan berhubung satu kejadian kebakaran di luar sebuah masjid yang terletak di 80 Raffles Place pada sekitar 9 malam, 25 September.

Semakan mendapati alamat berkenaan merupakan tapak Masjid Moulana Mohamed Ali, yang terletak di aras bawah tanah UOB Plaza.

Siasatan awal polis mendapati lelaki berkenaan telah meletakkan sebuah tin minyak di pintu masuk masjid dan membakar pakaian dalam yang diletakkan di dalam tin tersebut sebelum meninggalkan lokasi kejadian.

Kebakaran itu bagaimanapun berjaya dipadamkan oleh orang awam dan tiada sebarang kecederaan dilaporkan.

Menerusi siasatan di lokasi serta bantuan rakaman kamera keselamatan, identiti lelaki berkenaan berjaya dikenal pasti sebelum dia ditangkap, menurut kenyataan polis itu.

Pihak polis turut merampas sebuah pemetik api sebagai bahan bukti.

Lelaki tersebut akan dihadapkan ke mahkamah pada 26 September atas tuduhan menyebabkan atau menyumbang kepada risiko kebakaran yang berbahaya.

Kesalahan itu membawa hukuman penjara sehingga sembilan bulan, denda, atau kedua-duanya sekali.