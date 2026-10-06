Seorang lelaki dirujuk kepada polis pada 4 Oktober selepas dia didakwa membuat kenyataan mengenai bom di dalam kenderaannya kepada pegawai Penguasa Imigresen dan Pusat Pemeriksaan (ICA di Pusat Pemeriksaan Woodlands.

Dalam satu hantaran Facebook pada 6 Oktober, ICA menyatakan bahawa lelaki warga Singapura berusia 35 tahun itu sedang dalam perjalanan bersama lima rakan di dalam kenderaannya apabila mereka diarahkan untuk menjalani pemeriksaan tambahan di Zon Kargo Ketibaan.

Selepas pemeriksaan selesai, lelaki itu “mengusik pegawai ICA dengan mendakwa terdapat bom di dalam kenderaannya,” menurut pihak berkuasa itu.

“Pegawai dengan segera menutup kawasan tersebut dan sumber tambahan dikerahkan untuk menjalankan pemeriksaan lanjut terhadap kenderaan serta kumpulan pengembara itu,” tambahnya.

ICA menyatakan bahawa tiada bom ditemui di dalam kenderaan tersebut.

Lelaki itu dirujuk kepada pihak polis pada sekitar jam 6.20 petang atas kesalahan membuat komunikasi yang tidak wajar yang berkemungkinan mencetuskan kegusaran, di bawah Akta Perlindungan Daripada Gangguan (Poha).