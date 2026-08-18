Seorang remaja berusia 15 tahun telah ditangkap berhubung ancaman bom palsu yang dibuat di Sekolah Menengah Xinmin di Hougang.

Ancaman bom itu dibuat di sekolah tersebut pada pagi 13 Ogos sehingga menyebabkan pelajar dan kakitangan sekolah dipindahkan keluar dari premis.

Polis dan kakitangan sekolah kemudian menjalankan pemeriksaan menyeluruh di kawasan sekolah, namun tiada barangan mencurigakan ditemukan.

Menjawab pertanyaan The Straits Times pada 18 Ogos, polis berkata seorang remaja berusia 15 tahun telah diberkas berhubung kes tersebut.

Siasatan berhubung kes menyampaikan maklumat palsu mengenai sesuatu yang boleh mendatangkan bahaya itu masih dijalankan.

Jika sabit kesalahan, remaja itu boleh dipenjara sehingga tujuh tahun, didenda sehingga $50,000, atau kedua-duanya sekali.

Polis berkata pihaknya memandang serius semua ancaman keselamatan dan tidak akan teragak-agak mengambil tindakan terhadap mereka yang dengan sengaja menyampaikan maklumat palsu mengenai ancaman bom.

Dalam kes berasingan, polis menahan seorang remaja yang didakwa membuat dakwaan palsu bahawa dua rakannya membawa bom dan alat pengewap di Pusat Pemeriksaan Woodlands pada 14 Ogos.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Encik Zaqy Mohamad mengulas tentang kes seorang ‘pempengaruh agama’ yang melakukan kesalahan seksual terhadap dua beradik lelaki muda antara 2023 dengan 2024 dalam satu video yang dimuat naik di Facebook pada 18 Ogos.

Zaqy: Usah nilai individu hanya dari pakaian, imej agama, jumlah pengikut di media sosial

Aug 18, 2026 | 7:00 PM
Pengerusi Pengasas Tampines West Green Action for Communities, Izwandie Wanhar, Anugerah EcoFriend, kelestarian alam sekitar

Langkah kecil impak besar pengasas gerakan akar umbi demi lestari alam

Aug 18, 2026 | 6:30 PM
Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Encik Zaqy Mohamad.

MUIS akan semak langkah perlindungan di masjid, kegiatan tidak formal yang libat kanak-kanak, belia

Aug 18, 2026 | 6:46 PM
Malaysia, Mahathir Mohamad, Mukhriz Mahathir

Mahathir terima cicit pertama, kini bergelar moyang

Aug 18, 2026 | 2:19 PM
dandan rambut, braiding, tocang rambut

Minat dandan rambut sejak kecil dorong ceburi niaga ‘braiding’

Aug 18, 2026 | 6:23 PM
jenayah, Lelaki dipenjara dera anak, pukul punggung berulang kali

Lelaki dipenjara dera anak, pukul punggung berulang kali

Aug 18, 2026 | 4:24 PM
Penyanyi rap M’sia, Caprice, pendakwah Ebit Lew, kes fitnah

Penyanyi rap M’sia, Caprice, diperintah bayar RM200,000 kepada pendakwah Ebit Lew kerana memfitnah

Aug 18, 2026 | 2:41 PM
ladang ayam Australia, usahawan bekas guru, sekuriti makanan

Bekas guru buka ladang ayam di Australia

Aug 18, 2026 | 5:30 AM
kandungan agama, pempengaruh media sosial, asatizah bertauliah

Waspada pempengaruh agama di media sosial, saring kandungan ilmu dalam talian

Aug 17, 2026 | 8:46 PM
serangan seksual kanak-kanak, pempengaruh agama, pemerdagangan kanak-kanak

Pesalah pupuk kepercayaan dua beradik sebelum laku serangan seksual

Aug 17, 2026 | 7:49 PM

Warga Singapura berusia 17 tahun itu baru sahaja selesai menjalani pemeriksaan imigresen di Dewan Bas Ketibaan apabila dia didakwa menunjuk ke arah dua rakannya dan berkata mereka membawa barangan tersebut.

Demikian menurut Penguasa Imigresen dan Pusat Pemeriksaan (ICA) dalam satu hantaran Facebook pada 18 Ogos.

Seorang pegawai ICA berhampiran kawasan itu terdengar kenyataan tersebut lalu segera menahan ketiga-tiganya.

Mereka kemudian dirujuk untuk pemeriksaan lanjut, namun pemeriksaan mendapati mereka tidak membawa barangan seperti yang didakwa.

ICA berkata remaja itu diserahkan kepada polis sekitar 10.45 malam dan kemudian ditangkap atas kesalahan menimbulkan gangguan awam.

Siasatan polis masih dijalankan.

ICA berkata keselamatan di pusat pemeriksaan Singapura merupakan keutamaan utama dan semua laporan berkaitan ancaman keselamatan atau barangan seludup dipandang serius.

“Kami tidak akan teragak-agak mengambil tindakan terhadap mereka yang membuat dakwaan palsu atau mengelirukan sehingga menimbulkan kebimbangan yang tidak perlu dalam kalangan orang ramai,” katanya.

ICA turut mengingatkan pengembara supaya mematuhi peraturan, berkelakuan tertib dan mematuhi arahan pegawai ketika menggunakan pusat pemeriksaan.

Laporan berkaitan
Kelas di Sekolah Menengah Xinmin disambung semula selepas pelajar, staf dipindahkan susulan ancaman bom Aug 13, 2026 | 3:59 PM
Lelaki didakwa buat ancaman bom palsu kepada PMO, HTXJul 9, 2026 | 5:27 PM
BOMB HoaxWOODLANDS CHECKPOINT; TUAS CHECKPOINT; POWER OUTAGE