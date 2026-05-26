Kerja-kerja pembinaan untuk mempertingkatkan lagi rangkaian jalan raya menuju ke Terminal 5 (T5) Lapangan Terbang Changi pada masa hadapan akan bermula pada suku ketiga 2026, selepas Penguasa Pengangkutan Darat (LTA) memberikan kontrak sivil kepada satu usaha sama.

Dianggarkan bernilai sekitar $757 juta, projek itu dianugerahkan kepada usaha sama antara CES_SDC dengan KTC Civil Engineering and Construction, dan melibatkan peningkatan rangkaian jalan raya di sepanjang Xilin Avenue, ECP, Tanah Merah Coast Road dan Changi Coast Walk, kata LTA dalam satu kenyataan pada 26 Mei.

