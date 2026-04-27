Semarak seni tempatan warnai Lapangan Terbang Changi hasil kerjasama dengan NAC
Low Yen Ling: Usaha cipta pengalaman pertama, terakhir yang unik buat 70j pelancong setiap tahun di samping persembah identiti S’pura kepada dunia
Apr 27, 2026 | 7:28 PM
Sebuah reruai puisi disediakan bagi membolehkan pengunjung mendapatkan puisi hasil tulisan khas secara langsung. Kelihatan pada majlis menandatangani Memorandum Persefahaman (MOU) antara Majlis Seni Kebangsaan (NAC) dan Kumpulan Lapangan Terbang Changi (CAG), Menteri Negara Kanan (Kebudayaan, Masyarakat dan Belia merangkap Perdagangan dan Perusahaan), Cik Low Yen Ling (berbaju merah), menanti puisi khas untuknya disiapkan penyair setempat, Cik Grace Siu Wei (kanan) yang menggunakan mesin taip. Di belakang pula ialah Naib Presiden Eksekutif Pengurusan Lapangan Terbang CAG, Encik Jayson Goh (berdiri di kiri) dan Ketua Pegawai Eksekutif CAG, Encik Yam Kum Weng. - Foto ZB
Pengunjung boleh menjangkakan pelbagai khazanah seni yang rencam di Lapangan Terbang Changi, termasuk peluang menikmati program dan pameran puisi sastera Singapura yang interaktif.
Turut disajikan adalah persembahan secara langsung oleh pemuzik Singapura baharu di samping karya pemasangan seni visual, yang membawa anda menyelami takrifan mendalam di sebalik ciptaannya pada Minggu Seni Singapura (Saw).
