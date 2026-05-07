‘MangoBossKu’ ditangkap atas dakwaan ugutan jenayah
Ditahan susuli penyebaran meluas video tunjukkan pemilik sebuah restoran popular diugut dan dipaksa berbogel
May 7, 2026 | 9:54 PM
Mohammad Hussin Said, yang juga dikenali di media sosial sebagai MangoBossKu, ditangkap pada 4 Mei di kedai cuci kereta kendaliannya di Yishun. - Foto fail
Seorang pempengaruh dalam talian telah ditangkap atas dakwaan ugutan jenayah.
Menurut laporan akhbar The Straits Times (ST), difahamkan bahawa Mohammad Hussin Said, yang juga dikenali di media sosial sebagai MangoBossKu, ditangkap pada 4 Mei di kedai cuci kereta kendaliannya di Yishun.
