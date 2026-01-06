Ramai mangsa penderaan pasangan hanya mendapatkan bantuan semasa berlakunya insiden serius atau hampir membawa maut, saat krisis yang melibatkan anak, atau apabila tidak lagi dapat menahan tekanan emosi. - Foto ISTOCKPHOTO

Kebergantungan kewangan serta kebimbangan bahawa sebarang tindakan akan menjejas kehidupan dua anaknya membuatkan Aisha (bukan nama sebenar) berdiam diri menanggung derita didera suami selama bertahun lama.

Pada awalnya, penderaan yang dialami Aisha tidak ketara. Suaminya akan memantau telefon bimbitnya, mengawal komunikasi Aisha dan mengherdik dirinya atas perkara yang kecil.

Lama-kelamaan, tingkah laku suaminya memuncak dan Aisha kerap dijerit, diugut, dan didera secara fizikal.

Aisha masih menaruh harapan bahawa suaminya akan berubah, dan beliau sendiri berasa malu untuk mengadu nasib.

Namun, segalanya berubah apabila suaminya menolaknya, menyebabkan Aisha terjatuh semasa mendukung anak bongsu mereka.

Bimbang atas keselamatan anak-anaknya, Aisha mencekalkan diri untuk mengadu nasib kepada seorang teman, yang kemudian memujuknya agar membuat laporan polis.

Aisha dirujuk kepada sebuah pusat pakar keganasan keluarga, di mana beliau diberikan perlindungan sementara dan sokongan seperti mendapatkan perintah perlindungan peribadi (PPO).

Kisahnya menggambarkan perjalanan yang lazim dilalui oleh mangsa penderaan pasangan – mereka akan berdiam diri selama bertahun-tahun sebelum mendapatkan bantuan, kata Pengarah Pusat Casa Raudha, Cik Zaharah Ariff.

“Tiada tempoh masa yang tetap, tetapi mangsa sering menanggung penderaan selama beberapa bulan hingga bertahun-tahun sebelum membuat laporan.

“Ramai hanya mendapatkan bantuan semasa berlakunya insiden serius atau hampir membawa maut, saat krisis yang melibatkan anak, atau apabila tidak lagi dapat menahan tekanan emosi.

“Sesetengah juga tampil untuk mendapatkan bantuan apabila anak mereka semakin membesar dan telah memperoleh kekuatan emosi serta dorongan daripada anak untuk melaporkan penderaan tersebut,” kongsi Cik Zaharah.

Bilangan kes penderaan pasangan dilaporkan meningkat sebanyak 6 peratus daripada 2,008 kes pada 2023 kepada 2,136 kes pada 2024, menurut Laporan Trend Keganasan Rumah Tangga Kementerian Pembangunan Sosial dan Keluarga (MSF) pada 10 Disember.

Menjelaskan lebih lanjut, Pengarah Pusat Trans Family Services, Cik Suriana Mohd Shah, berkata terdapat salah faham bahawa mangsa penderaan boleh memilih untuk meninggalkan hubungan tersebut dengan mudah.

Justeru, apabila membantu mangsa sedemikian, adalah penting untuk mengambil kira keadaan emosi dan kesediaan mereka.

“Adalah perlu untuk menyesuaikan diri dengan mangsa dan memberi tumpuan kepada mewujudkan persekitaran di mana mereka berasa selamat dan disokong.

“Ia mungkin mengambil masa yang agak lama untuk mangsa berasa benar-benar bersedia untuk mengubah kehidupan mereka,” ujar Cik Suriana.

Beliau akur bahawa dalam proses membantu mangsa, adalah normal bagi mangsa untuk bergelut antara rasa bersedia untuk maju dan mulakan hidup baru, dengan memilih untuk kembali kepada cara lama mengatasi tekanan.

Laporan MSF juga menunjukkan bahawa kes baru penderaan warga emas meningkat daripada 297 kes pada 2023 kepada 359 kes pada 2024.

Antara lain, punca penderaan warga emas termasuk tekanan penjaga dan sejarah hubungan yang tegang, kongsi Cik Suriana.

Di samping itu, penggunaan keganasan yang mungkin telah menjadi normal dalam keluarga sebagai satu cara untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik, juga boleh menyumbang kepada sebab mengapa warga emas mengalami penderaan.

Pendera biasanya merupakan individu yang berada dalam kedudukan yang dipercayai dan dikenali oleh warga emas tersebut, jelas Cik Suriana, dengan kebanyakan pendera juga merupakan anak kandung, anak tiri, pasangan, atau saudara mara mangsa.

Penderaan warga emas boleh berlaku dalam pelbagai bentuk, termasuk serangan fizikal, penderaan emosi/psikologi yang berpanjangan, pengabaian keperluan asas seperti makanan dan pakaian, penafian rawatan perubatan yang diperlukan, sekatan terhadap pergerakan warga emas, atau penderaan seksual.

“Bagi ramai, keputusan untuk berdiam diri berpunca daripada ikatan emosi dan takut terasing (daripada keluarga).

“Mereka sering memilih untuk menanggung penderaan dan terus tinggal bersama keluarga berbanding berada dalam keadaan selamat tetapi terpisah daripada anak mereka,” ujar Cik Suriana.

Justeru, apabila membantu warga emas yang didera, adalah penting untuk mendengar dan memahami perspektif, keinginan serta kebimbangan mereka.