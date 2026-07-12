Mantan Amir Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, meninggal dunia pada usia 74 tahun

Mantan Amir Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, meninggal dunia pada usia 74 tahun

Mantan Amir Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, meninggal dunia pada usia 74 tahun

DUBAI: Mantan Amir Qatar, yang merevolusikan Qatar daripada latar belakang Badwi kepada kuasa besar serantau, telah meninggal dunia pada usia 74 tahun, kata Amiri Diwan, badan pemerintah tertinggi negara itu pada 12 Julai.

Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani telah memerintah Qatar dari 1995 hingga 2013, sebelum turun takhta kepada anaknya Sheikh Tamim, pemimpin semasa negara Teluk yang kaya dengan gas itu.

“Amiri Diwan mengumumkan kematian Amir Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani pada pagi Ahad. Semoga Allah merahmati rohnya dan memberikannya ganjaran terbaik atas apa yang telah dicapainya untuk tanah air dan negaranya,” kata Diwan.

Sheikh Hamad telah mengangkat profil sejagat Qatar melalui pembangunan rangkaian televisyen Al Jazeera, serta kejayaan bidaannya untuk menjadi tuan rumah kejohanan bola sepak Piala Dunia 2022.

Negara sekutu Amerika Syarikat itu adalah kecil, dengan lebih daripada 2.5 juta orang, tetapi merupakan pengeksport gas asli cecair terbesar di dunia, kuasa pelaburan global dan berpengaruh dalam diplomasi Timur Tengah dan media antarabangsa.

Sheikh Hamad menyerahkan kuasa kepada anaknya, putera mahkota ketika itu, pada Jun 2013 dalam satu peletakan jawatan yang jarang berlaku oleh pemerintah Arab Teluk yang turun-temurun, untuk cuba memastikan penggantian yang lancar.