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Sekilas Berita
Bagaimana ketua pejabat dasar masjid jadi ‘orang kuat’ SGSecure
Bagaimana ketua pejabat dasar masjid jadi ‘orang kuat’ SGSecure
Pimpin usaha lakar respons masjid hadapi kecemasan sejak 2018
Foto BH oleh ADAM MIFZAL FAIZAL
Sep 21, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Bagaimana ketua pejabat dasar masjid jadi ‘orang kuat’ SGSecure
Mungkin tidak ramai yang sedar, tindakan susulan yang dilaksanakan kakitangan masjid apabila berdepan dengan keadaan mencurigakan atau berisiko tinggi di tempat kerja mereka itu sebenarnya mula-mula ditulis hampir sedekad yang lalu.
‘Protokol’ tersebut, yang merangkumi pelbagai senario, termasuk apabila masjid menerima bungkusan atau pakej mencurigakan, terkandung dalam manual kecemasan yang diusahakan oleh pasukan yang dipimpin Encik Yacob Ahmad pada 2018.
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