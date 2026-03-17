Menteri Penyelaras bagi Dasar Sosial merangkap Menteri Kesihatan, Encik Ong Ye Kung (kiri), turun padang di Canberra dekat Sembawang untuk mengagihkan habuan ‘Meat For Eid’ kepada keluarga berpendapatan rendah pada 15 Mac. - Foto JAMIYAH SINGAPURA

Setiausaha Parlimen Kanan (Pendidikan merangkap Pembangunan Negara), Dr Syed Harun Alhabsyi (tengah, berbaju hitam), membantu mengagihkan habuan ‘Meat For Eid’ kepada penduduk yang memerlukan di Chong Pang dan Nee Soon pada 14 dan 15 Mac. - Foto JAMIYAH SINGAPURA

Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam merangkap Menteri Negara Kanan (Ehwal Dalam Negeri), Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim (enam dari kiri), menyingsing lengan mengagihkan habuan ‘Meat For Eid’ kepada sekitar 100 keluarga berpendapatan rendah di Eunos Crescent pada 14 Mac. Beliau bergambar bersama Presiden Jamiyah, Dr Mohd Hasbi Abu Bakar (lima dari kiri), dan kakitangan Jamiyah serta para sukarelawan. - Foto JAMIYAH SINGAPURA

Habuan ‘Meat For Eid’ Jamiyah untuk 3,500 keluarga memerlukan di 16 kawasan undi AP, masyarakat gotong-royong agih daging, bahan makanan kering jelang Aidilfitri

Sekitar 3,500 isi rumah berpendapatan rendah merentas 16 kawasan undi di Singapura menerima habuan berisi daging dan bahan makanan kering pada hujung minggu 14 dan 15 Mac sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri yang bakal menjelma.

Usaha tersebut merupakan sebahagian program ‘Meat For Eid’ anjuran Jamiyah Singapura, satu inisiatif tahunan yang telah dijalankan badan itu sepanjang sedekad lalu.

Selain sukarelawan, para Anggota Parlimen (AP) turut turun padang mengagihkan habuan tersebut di kawasan undi yang berbeza.

Di daerah Kembangan, Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam merangkap Menteri Negara Kanan (Ehwal Dalam Negeri), Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim, menyingsing lengan mengagihkan habuan kepada sekitar 100 keluarga berpendapatan rendah di Eunos Crescent.

Melahirkan penghargaan dan rasa syukur, Dr Faishal, yang juga AP GRC Marine Parade-Braddell Heights, berkata inisiatif anjuran Jamiyah itu menonjolkan semangat keihsanan dan kemurnian Ramadan selain memberi keceriaan kepada para penerima habuan.

“Ini satu usaha yang sangat baik kerana dengan Hari Raya yang bakal tiba dan juga kos yang semakin meningkat, dengan adanya sumbangan ini, ia meringankan beban dan juga membantu penduduk kita yang mungkin memerlukan sokongan,” kata beliau.

Setiap habuan itu, yang bernilai hampir $100, mengandungi dua kilogram daging lembu atau kambing, dua ekor ayam, pes rendang dan ayam masak merah, ketupat segera, serta kuih Hari Raya.

Ini akan membolehkan keluarga penerima menyediakan juadah istimewa sempena Lebaran yang bakal tiba.

Habuan tersebut turut merangkumi bahan makanan kering yang didermakan oleh Heartwarmers Volunteer Group.

Kawasan undi yang terlibat bagi program ‘Meat For Eid’ Jamiyah ini termasuk Punggol, Pasir Ris, Kembangan, Kampong Gelam, Limbang, Yew Tee, Woodlands, West Coast, Bedok, Nee Soon, Tampines Boulevard, Sembawang Central, Cheng San, Radin Mas, Clementi dan Bukit Batok.

Antaranya, kawasan Sembawang menyaksikan AP mereka, Menteri Penyelaras bagi Dasar Sosial merangkap Menteri Kesihatan, Encik Ong Ye Kung, turun padang dalam mengagihkan habuan itu kepada penduduk yang memerlukan.

Kawasan Nee Soon pula disertai AP mereka, Setiausaha Parlimen Kanan (Pendidikan merangkap Pembangunan Negara), Dr Syed Harun Alhabsyi.

Dr Syed Harun berkata pengagihan habuan dengan kerjasama Jamiyah itu menunjukkan bahawa apabila masyarakat bergotong-royong dan menolong bersama-sama, lebih-lebih lagi antara badan masyarakat dengan sukarelawan akar umbi, lebih banyak lagi boleh dilakukan untuk menyokong penduduk dan golongan memerlukan.

“Ia juga merupakan satu langkah yang dapat menyebarkan keceriaan dan keberkatan Hari Raya Aidilfitri, yang akan menjelang tidak lama lagi, kepada semua lapisan masyarakat kita,” kata beliau.

Setiausaha Agung Jamiyah, Encik Muhammad Khair Baharin, berkata pihaknya menghargai dan berterima kasih atas sumbangan penaja, penderma dan pihak akar umbi untuk sama-sama bekerjasama dan berganding bahu membantu golongan fakir miskin dan kurang upaya bagi Ramadan dan Syawal ini.