Lembaga Pengiktirafan Asatizah (ARB) menegaskan komitmennya untuk memperkukuh kepercayaan masyarakat terhadap golongan asatizah, sambil memastikan setiap guru agama di Singapura dilengkapkan dengan kemahiran dan ilmu yang relevan dengan cabaran masa kini.
Pengerusi baru ARB, Ustaz Nor Razak Bakar, berkata fokus utama lembaga itu hari ini bukan sekadar memberi pengiktirafan, tetapi membina satu ekosistem pembelajaran yang berterusan dan tersusun, seiring perubahan landskap sosial, teknologi dan keagamaan.
