SPH Logo mobile
halal-logo
SPH Logo mobile
Langgan|
Masyarakat
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Premium

Lembaga Pengiktirafan Asatizah bukan untuk sekat, tapi perkukuh kecekapan selari keadaan semasa

Pengerusi baru ARB, Ustaz Nor Razak Bakar, lahirkan azam perteguh kepercayaan masyarakat sambil terus gigih tingkatkan tahap profesionalisme asatizah setempat
skim pengiktirafan asatizahUstaz Pasuni MaulanUstaz Nor Razak Bakar
Dec 8, 2025 | 6:00 PM
Singapura, Lembaga Pengiktirafan Asatizah, ARB, Ustaz Nor Razak Bakar
Pengerusi ARB yang baru, Ustaz Nor Razak Bakar. Beliau juga Pendaftar di ROMM. - Foto BH oleh KHALID BABA

Lembaga Pengiktirafan Asatizah (ARB) menegaskan komitmennya untuk memperkukuh kepercayaan masyarakat terhadap golongan asatizah, sambil memastikan setiap guru agama di Singapura dilengkapkan dengan kemahiran dan ilmu yang relevan dengan cabaran masa kini.

Pengerusi baru ARB, Ustaz Nor Razak Bakar, berkata fokus utama lembaga itu hari ini bukan sekadar memberi pengiktirafan, tetapi membina satu ekosistem pembelajaran yang berterusan dan tersusun, seiring perubahan landskap sosial, teknologi dan keagamaan.

Laporan berkaitan
Muis lantik lima anggota baru Lembaga Pengiktirafan Asatizah bagi penggal 2026-2028Nov 19, 2025 | 8:50 PM
Separuh muka baru Lembaga Pengiktirafan Asatizah daripada pelbagai kepakaranNov 19, 2025 | 8:56 PM
skim pengiktirafan asatizahUstaz Pasuni MaulanUstaz Nor Razak Bakar
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsAppPurchase this article
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg