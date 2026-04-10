Topic followed successfullyGo to BHku
Masjid Ar-Raudhah jalani kerja naik taraf mula suku ketiga 2026
Muis sedang usahakan tapak solat sementara
Apr 10, 2026 | 8:30 PM
Masjid Ar-Raudhah di Bukit Batok East akan menjalani kerja naik taraf bermula suku ketiga 2026, yang akan memberi nafas baru dan menyediakan kemudahan mesra pengguna buat jemaah. - Foto fail
Masjid Ar-Raudhah akan melalui kerja naik taraf di bawah Program Peningkatan Masjid (MUP) bermula suku ketiga 2026, dan dijangka siap pada 2028.
Kerja naik taraf itu akan memberi nafas baru kepada masjid di Bukit Batok East itu dan menyediakan kemudahan mesra pengguna buat jemaah.
