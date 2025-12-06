Gelanggang futsal yang terletak di 32, Yishun Central 1 meriah dengan lebih 150 pemain yang berkumpul untuk satu pertandingan bola sepak pada 6 Disember.
Acara tahunan itu, yang dianjurkan bersama Masjid Tiga Serangkai (Masjid Ahmad, Masjid Hang Jebat dan Masjid Hussain Sulaiman) serta kempen Dadah Itu Haram (DIH), bertujuan menggalak gaya hidup sihat dan bebas dadah melalui sukan.
Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam merangkap Menteri Negara Kanan (Ehwal Dalam Negeri), Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim turut hadir semasa acara itu yang memasuki edisi ketiga.
Persaingan itu turut menghimpunkan pasukan daripada masjid kawasan daerah barat lain seperti Masjid Darussalam, Masjid Al-Khair, Masjid Pusara Aman dan Masjid Hasanah, dengan setiap pasukan terdiri daripada lapan pemain.
Pasukan Masjid Hussain Sulaiman akhirnya dinobatkan sebagai juara keseluruhan tahun ini.
