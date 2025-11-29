Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam merangkap Menteri Negara Kanan (Ehwal Dalam Negeri), Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim (paling depan), berswafoto bersama belia yang menghadiri Forum Belia 2025 anjuran Kumpulan Penjagaan Lanjut Antara Agensi (ACG) di Auditorium Mochtar Riady, Universiti Pengurusan Singapura (SMU), pada 29 November. - Foto BM oleh NUR DIYANA TAHA

Faishal: Belia perlu kritis, waspada pengaruh radikal melalui AI, media sosial Penting usaha kolektif agar bantu anak muda elak dari tindakan memecah belah masyarakat

Kemunculan kecerdasan buatan (AI) dan akses mudah kepada media sosial telah memudahkan usaha mempengaruhi golongan yang mudah terjejas, termasuk belia, dengan ideologi radikal.

Justeru, belia harus mendapatkan maklumat daripada sumber yang seimbang dan boleh dipercayai, serta menilai naratif dalam talian secara kritikal, kata Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam merangkap Menteri Negara Kanan (Ehwal Dalam Negeri), Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim.

Tambahnya, mereka juga harus mengelak daripada tindakan yang bersifat memecahbelahkan yang diimport daripada konteks asing.

“Ruang dalam talian telah menjadi alternatif yang menarik bagi mereka yang mungkin menghadapi kekangan untuk mendalami fahaman radikal dalam dunia nyata.

“Lebih daripada itu, teknologi sedemikian boleh memudahkan kegiatan berkaitan keganasan,” ujar Dr Faishal.

Beliau berkata demikian semasa Forum Belia 2025 anjuran Kumpulan Penjagaan Lanjut Antara Agensi (ACG) pada 29 November.

Forum itu, yang dihadiri sekitar 200 belia dari pelbagai institut pengajian tinggi (IHL), diadakan di Auditorium Mochtar Riady di Universiti Pengurusan Singapura (SMU).

“Belia merupakan golongan yang bertenaga, bersemangat dan berkobar-kobar untuk mengejar cita-cita masyarakat.

“Namun jika sifat ini tidak disalurkan dengan betul, ideologi radikal mampu mengalihkan tenaga tersebut ke arah yang boleh memudaratkan diri sendiri dan orang lain,” kata Dr Faishal.

Oleh kerana Singapura merupakan sebuah masyarakat terbuka, beliau berkata rakyatnya terdedah kepada pelbagai nilai dan identiti, sama ada dari segi kaum, agama atau kewarganegaraan.

“Di sinilah ideologi radikal mula menggunakan pengaruhnya. Ia mengukuhkan lagi perbezaan antara kita, lantas menggalak retorik yang memecahbelahkan serta berpotensi memupuk rasa kebencian dan keganasan,” jelas Dr Faishal.

Justeru, beliau menekankan usaha kolektif, di mana setiap orang memainkan peranan masing-masing, dapat membantu ramai anak muda mengelakkan daripada menjadi radikal.

Dr Faishal turut memahami kebimbangan untuk melaporkan kepada pihak berkuasa tentang orang tersayang yang mungkin menjadi radikal.

“Namun, radikalisasi berpotensi membawa kemudaratan kepada individu itu dan orang di sekeliling mereka, serta merosakkan kepercayaan dan perpaduan yang telah dibina Singapura selama ini.

“Dengan mengambil langkah berani untuk melaporkan individu yang menjadi radikal, kita boleh membantunya mendapatkan bantuan yang diperlukan, dan juga melindungi masyarakat,” nasihat Dr Faishal.

Semasa Forum Belia ACG tahunan itu, pihak Kementerian Ehwal Dalam Negeri (MHA) membentangkan gambaran umum ancaman keganasan terkini di Singapura, serta cara-cara golongan muda dapat menangani fahaman pelampau.

Forum itu juga menampilkan Timbalan Ketua Program Keselamatan dan Keselamatan Awam, Universiti Sains Kemasyarakatan Singapura (SUSS), Dr Sheryl Chua, yang membincangkan kerentanan belia generasi digital terhadap pengaruh ideologi, serta cara melindungi mereka daripada ekstremisme dan radikalisme dalam talian.

Sementara itu, Pengarah Kanan, Kejuruteraan Awan, Kumpulan Platform Java, yang juga Pengasas Voiddeck Ventures, Encik Jeffrey Salleh, mengetengahkan ancaman penipuan digital yang semakin meningkat di Singapura, serta berkongsi tip untuk mengenal pasti dan menangani penipuan deepfake (penipuan mendalam).

Ia diakhiri dengan sesi sembang melibatkan Dr Faishal, Dr Chua, Encik Jeffrey serta Pengarah Eksekutif Centinel, Dr Jolene Jerard; kaunselor di pusat pemulihan penagihan We Care Community Services, Encik Alvin Seng; dan pengacara televisyen, Encik Zhin Sadali, selaku moderator.

Forum tersebut dianjurkan Persatuan Pemudi Islam Singapura (PPIS) dengan kerjasama ACG dan MHA.