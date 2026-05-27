Naskhah BH ‘santapan maklumat’ sempena Aidiladha
May 27, 2026 | 4:29 PM
Beberapa anggota jemaah di Masjid Assyakirin meluangkan masa membaca dan bersembang mengenai laporan Berita Harian (BH) selepas solat Hari Raya Aidiladha pada 27 Mei. Sebanyak 4,000 naskhah BH diagihkan secara percuma pada hari tersebut. Antaranya, ialah warga emas yang ingin dikenali sebagai Encik Abdul Aziz (kiri), 68 tahun, yang ditemui sedang meluangkan masa membaca dan membincangkan laporan dalam BH selepas solat Hari Raya Aidiladha di masjid itu. Beliau menyambut baik saiz kompak baru BH, sambil menambah bahawa ia lebih mudah dibaca kerana susun atur rencananya yang “lebih kemas dan tidak memenatkan mata”. - Foto BH oleh HUMAIRA SAFIYA MOHD HELMI
Para jemaah di Masjid Assyakirin tidak melepaskan peluang mendapatkan naskhah Berita Harian (BH) selepas solat Hari Raya Aidiladha pada 27 Mei.
Antaranya, ialah warga emas yang ingin dikenali sebagai Encik Abdul Aziz, 68 tahun, yang ditemui sedang meluangkan masa membaca dan membincangkan laporan dalam Berita Harian (BH) selepas solat Hari Raya Aidiladha di masjid itu.
