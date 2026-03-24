Pelajar bawa keceriaan hari raya kepada pesakit Hospital Masyarakat Jurong
Pelajar bawa keceriaan hari raya kepada pesakit Hospital Masyarakat Jurong
Mar 24, 2026 | 2:30 PM
Pelajar bawa keceriaan hari raya kepada pesakit Hospital Masyarakat Jurong
Pelajar sukarelawan berinteraksi bersama pesakit semasa aktiviti membuat ketupat dalam konsert Jom, Raya Bersama!, yang diadakan di Hospital Masyarakat Jurong (JCH) pada 19 Mac. - Foto HOSPITAL MASYARAKAT JURONG
Hospital Masyarakat Jurong (JCH) telah menganjurkan konsert Hari Raya sulungnya pada 19 Mac, dianjurkan oleh pelajar Institusi Hwa Chong (HCI), dengan penyertaan pelajar daripada aktiviti kokurikulum Swiss Dance dari Sekolah Menengah Swiss Cottage.
Seramai 40 pelajar sukarelawan menyuntik semangat perayaan kepada sekitar 30 pesakit melalui program yang direka istimewa.
