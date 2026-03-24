SPH Logo mobile
halal-logo
SPH Logo mobile
Langgan|

Pelajar bawa keceriaan hari raya kepada pesakit Hospital Masyarakat Jurong

Masyarakat

Pelajar bawa keceriaan hari raya kepada pesakit Hospital Masyarakat Jurong

Mar 24, 2026 | 2:30 PM
SYED MUHAMMAD FIRDAUS
SYED MUHAMMAD FIRDAUS

Pelajar bawa keceriaan hari raya kepada pesakit Hospital Masyarakat Jurong

Pelajar sukarelawan berinteraksi bersama pesakit semasa aktiviti membuat ketupat dalam konsert Jom, Raya Bersama!, yang diadakan di Hospital Masyarakat Jurong (JCH) pada 19 Mac.
Pelajar sukarelawan berinteraksi bersama pesakit semasa aktiviti membuat ketupat dalam konsert Jom, Raya Bersama!, yang diadakan di Hospital Masyarakat Jurong (JCH) pada 19 Mac. - Foto HOSPITAL MASYARAKAT JURONG

Hospital Masyarakat Jurong (JCH) telah menganjurkan konsert Hari Raya sulungnya pada 19 Mac, dianjurkan oleh pelajar Institusi Hwa Chong (HCI), dengan penyertaan pelajar daripada aktiviti kokurikulum Swiss Dance dari Sekolah Menengah Swiss Cottage.

Seramai 40 pelajar sukarelawan menyuntik semangat perayaan kepada sekitar 30 pesakit melalui program yang direka istimewa.

Hari Rayahospitalsukarelawanaidilfitri
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg