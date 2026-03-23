Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim (barisan belakang, enam dari kiri) bersama wakil badan-badan Melayu/Islam (MMO) tempatan di majlis Memperingati Hari Kebangsaan (NDO) yang diadakan di OnePeople.sg di Toa Payoh pada 8 Ogos anjuran PPIS dan tujuh MMO yang lain. Tujuh MMO tersebut adalah Dewan Perniagaan dan Perusahaan Melayu Singapura (DPPMS), Persatuan Ulama dan Guru-Guru Agama Islam Singapura (Pergas), Pertapis, New Life Stories (NLS), Muhammadiyah, AMP Singapura (AMP), dan Casa Raudha. - Foto PPIS

Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim (empat dari kiri) bersama wakil badan-badan Melayu/Islam (MMO) tempatan di majlis Memperingati Hari Kebangsaan (NDO) yang diadakan di OnePeople.sg di Toa Payoh pada 8 Ogos. - Foto PPIS

Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim (empat dari kiri) bersama Presiden Persatuan Muhammadiyah, Ustaz Muhammad Azri Azman (lima dari kiri) dan Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) Muhammadiyah, Cik Roszanah Abdul Salim (tiga dari kiri) bersama warga emas dari Pusat Kesihatan dan Penjagaan Harian Muhammadiyah (MHCC) dan keluarga berpendapatan rendah dalam kawasan Eunos. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim (tiga dari kiri) dan Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) PPIS, Cik Aidaroyani Adam (dua dari kanan) mengagihkan biskut perayaan menjelang Hari Raya Aidilfitri. - Foto PPIS

Peluasan M³+ cermin anjakan strategik, iktiraf kekuatan kolektif masyarakat Badan Melayu/Islam, kumpulan tidak rasmi sambut baik pendekatan baru, serlah langkah inklusif demi perkasa masyarakat

Langkah menjenamakan semula dan meluaskan inisiatif M³ kepada M³+ disambut baik oleh badan-badan Melayu/Islam (MMO) dan kumpulan tidak rasmi setempat sebagai satu anjakan strategik yang amat positif dan tepat pada masanya.

Pendekatan ini dilihat, bukan sahaja sebagai perubahan nama, malah satu pengiktirafan rasmi terhadap kekuatan kolektif seluruh ekosistem masyarakat melangkaui usaha badan-badan teras M³, kata mereka ketika dihubungi Berita Harian (BH).

Namun, di sebalik usaha meluaskan inisiatif itu, ada juga yang berkata terdapat ruang untuk penambahbaikan agar mereka dapat kejelasan tentang skop, sumber dan dana yang dapat mereka manfaatkan dalam kerjasama yang dipertingkat ini.

Pendekatan lebih inklusif, kolaboratif

Pengerusi Casa Raudha, Cik Shahrany Hassan menyifatkan peralihan M³ kepada M³+ sebagai cerminan kepada realiti di lapangan di mana kerja kemasyarakatan hari ini melibatkan banyak pihak, bukan sekadar beberapa organisasi teras.

Dengan membuka platform ini kepada MMO, badan India/Islam (IMO), kumpulan tidak rasmi, dan penyumbang individu, beliau berkata M³+ mengakui bahawa idea bernas dan sumbangan bermakna boleh datang dari pelbagai sumber.

“Tanda ‘plus’ itu memberi isyarat kepada pendekatan yang lebih kolaboratif dan terbuka, yang akan memperkukuh cara masyarakat bekerjasama untuk menangani pelbagai keperluan.

“Akhirnya, kalau kita dapat menyatukan lebih banyak kumpulan dan perspektif yang berbeza, lebih berkesanlah usaha kolektif kita,” kata Cik Shahrany.

Senada dengan pandangan itu, Pengarah Eksekutif AMP Singapura, Encik Mohksin Rashid menekankan bahawa pengukuhan hubungan antara institusi akan membolehkan setiap pihak melengkapi satu sama lain dengan lebih berkesan.

Beliau berpendapat bahawa penyertaan yang lebih luas akan meningkatkan impak program melalui campur tangan yang lebih tepat pada masanya dan khusus bagi menangani cabaran masyarakat yang kompleks.

“Kami berharap dapat memanfaatkan platform M³+ untuk menyumbang dengan lebih aktif dalam perbincangan mengenai isu-isu baru yang mempengaruhi masyarakat Melayu/Islam.

“Platform ini juga berpotensi menyediakan peluang untuk organisasi berkongsi pandangan dan penyelidikan, memperkukuh impak kolektif kita, dan menambah baik cara program direka bentuk dan disampaikan kepada masyarakat,” kata Encik Mohksin.

Dari M³ kepada M³+

Dibentuk pada 2019, M³ merupakan satu usaha kolaboratif antara tiga institusi masyarakat utama – Yayasan Mendaki, Majlis Ugama Islam Singapura (Muis) dan Majlis Jawatankuasa Eksekutif Kegiatan Melayu Persatuan Rakyat (PA Mesra).

Tumpuannya ialah untuk menggalak individu dan badan-badan masyarakat tampil ke hadapan dan menggembleng usaha pemerintah dan masyarakat bagi membantu dan memacu program kemasyarakatan yang lebih kesan.

Semasa berucap di perbahasan Jawatankuasa Perbekalan (COS) pada 5 Mac, Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim mengumumkan bahawa insiatif tersebut akan diperluaskan.

Di bawah penjenamaan baru sebagai M³+, Mendaki, Muis dan PA Mesra akan meningkatkan kerjasama dengan MMO, IMO dan kumpulan tidak rasmi untuk melakar program dan memberi khidmat yang lebih berkesan kepada masyarakat.

Di peringkat nasional, M³+ akan menyaksikan badan-badan pemerintah dan masyarakat merancang dan melakar strategi bagi lima bidang tumpuan di bawah M³.

Di peringkat masyarakat pula, kesemua 12 M³@Bandar di serata negara juga akan bekerjasama dengan MMO, IMO dan kumpulan tidak rasmi lain untuk mendekati penduduk dan melaksanakan program melalui penyertaan masyarakat.

Ketika dihubungi BH, jurucakap PA berkata pihaknya – yang melibatkan usaha PA Mesra dan M³@Bandar – belum bersedia untuk berkongsi rancangan M³+ dan akan mengumumkan lebih lanjut pada masa terdekat.

MMO pergiat usaha awal

Meskipun perincian tentang inisiatif M³+ belum lagi diumumkan, beberapa MMO yang bercakap dengan BH berkata mereka sudah mula membuat perancangan awal untuk memanfaatkan rangkaian tersebut.

PPIS berhasrat untuk menyepadukan sokongan keluarga mereka secara menyeluruh ‘dari hujung ke hujung’ ke dalam kerangka M³+ supaya setiap keluarga dapat merasai “satu laluan penyelarasan yang lancar”.

Presiden PPIS, Profesor Madya Dr Razwana Begum Abdul Rahim merancang untuk bekerjasama dengan rakan kongsi di bawah M³+ dalam bidang pendidikan, kesihatan masyarakat dan pekerjaan bagi membantu wanita dan keluarga dengan lebih pantas.

Selain itu, PPIS juga akan memainkan peranan dalam pembinaan kapasiti melalui latihan berstruktur mengenai triaj bantuan awal dan laluan rujukan bagi pekerja barisan hadapan dan sukarelawan masyarakat.

Persatuan Muhammadiyah pula berhasrat menggunakan kerangka M³+ untuk menyelaraskan usaha mereka dengan matlamat nasional secara lebih efektif.

Antara fokus utama mereka adalah untuk merapatkan jurang perkhidmatan bagi memastikan program mereka sampai kepada golongan yang paling memerlukan.

Bagi Persatuan Persuratan Pemuda Pemudi Melayu (4PM) pula, ia berhasrat memperkukuh sokongan bagi keluarga yang menghadapi cabaran bertindih dengan menyelaraskan usaha bersama agensi-agensi di bawah Bidang Tumpuan 2 M³+.

Di bawah Bidang Tumpuan 3 pula, Presiden 4PM, Encik Nassar Mohamad Zain berkata organisasinya akan menumpukan kepada usaha pementoran dan pembangunan belia yang berstruktur.

“Satu bidang konkrit yang ingin dimajukan oleh 4PM adalah kerja pencegahan huluan yang lebih kukuh untuk belia yang mungkin berisiko melakukan kesalahan.

“Ini akan dibina berdasarkan peranan 4PM sebagai peneraju bersama kumpulan projek antara MMO dengan Kementerian Ehwal Dalam Negeri (MHA),” kata Encik Nassar.

Pertapis juga merancang untuk memanfaatkan platform M³+ dengan memperkukuh perkongsian bersama MMO, kumpulan masyarakat, dan agensi pemerintah demi menyampaikan sokongan yang lebih menyeluruh kepada individu serta keluarga.

Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) Pertapis, Encik Firdaus D’Cruz memberi contoh projek Ramadan Kasih, sebuah usaha kolektif yang dianjurkan dengan kerjasama 12 MMO dan syarikat Grab pada 8 Februari.

Inisiatif tersebut, katanya, mencerminkan semangat kolaborasi di mana ia menggunakan model perkongsian sumber dengan memanfaatkan kawasan Pertapis, pejabat MMO, dan Wisma Geylang Serai sebagai pusat pembungkusan serta pengedaran.

“Program ini memastikan 2,500 penerima bantuan menerima barangan runcit penting untuk membantu mereka membuat persediaan dan menyambut Ramadan dengan penuh maruah dan ketenangan fikiran,” kata Encik Firdaus.

Ruang untuk penambahbaikan

Dalam pada itu, meskipun peluasan M³+ telah disambut baik, beberapa pertubuhan berkata masih ada ruang untuk peningkatan bagi memastikan platform tersebut benar-benar berfungsi dengan berkesan.

Pengasas Bersama Membina Community, Cik Husna Hussain berkata salah satu aspek penting yang perlu ditekankan dalam M³+ adalah pengukuhan perkongsian amalan terbaik yang lebih erat antara badan masyarakat.

Beliau berkata langkah ini penting supaya pengajaran daripada pelbagai agensi dapat dikongsi dengan lebih terbuka dan direplikasi untuk memberi manfaat kepada lebih ramai belia dan keluarga di seluruh masyarakat.

“Saya percaya kerja-kerja kemasyarakatan hari ini tidak boleh dilakukan secara bersendirian, ia memerlukan kekuatan kolektif agensi, organisasi dan individu yang bekerjasama untuk menyara keluarga kita dan generasi akan datang.

“Kami berharap platform seperti M³+ dapat mewujudkan ruang untuk agensi, organisasi masyarakat dan individu bergerak bersama dengan tujuan bersama untuk memartabatkan masyarakat Melayu/Islam,” kata Cik Husna.

Presiden MudaSG, Cik Sherlita Almeyra Sherhan menekankan perlunya kejelasan mengenai bentuk sokongan dan sumber ketara yang akan disediakan oleh M³+ kepada kumpulan tidak rasmi

Beliau juga mencadangkan agar penyelarasan sumber diperluas kepada aspek logistik dan ruang fizikal, memberi contoh bagaimana masjid tempatan juga boleh membuka ruang untuk menyokong aktiviti sukarelawan oleh kumpulan tidak rasmi seperti MudaSG.

“Saya berminat untuk mengetahui apakah sebenarnya bentuk sokongan dan sumber nyata yang akan disediakan oleh M³+.

“Saya fikir adalah baik untuk mengetahui sama ada terdapat dana lain yang boleh dimanfaatkan oleh kumpulan tidak rasmi untuk mengusahakan bersama dengan kumpulan ‘plus’ ataupun dengan agensi M³ secara langsung,” kata Cik Sherlita.

Antara projek yang ingin diperluaskan MMO di bawah M³+

Program Pencegahan Huluan Belia: 4PM ingin memfokuskan usaha kepada pengukuhan kerja pencegahan awal bagi belia yang berisiko melakukan kesalahan melalui dampingan positif dan intervensi tepat pada masanya. Simposium Keluarga Tahunan: Casa Raudha ingin bekerjasama dengan pemimpin masjid dan agensi masyarakat untuk mempromosikan hubungan keluarga yang sihat, daya tahan, dan menangani cabaran sosial seperti keganasan rumah tangga. Inisiatif Bank Masyarakat: Muhammadiyah ingin mempertingkat sistem sokongan yang mampan dalam mengagihkan barangan keperluan dan bahan pendidikan, termasuk penggunaan mesin layan diri (vending machine) untuk memudahkan akses bantuan kepada golongan yang memerlukan. Latihan Kapasiti & Laluan Rujukan: PPIS ingin memperkukuh penyampaian latihan berstruktur mengenai penyaringan bantuan awal untuk membina bahasa amalan seragam di kalangan pekerja sosial, asatizah, dan sukarelawan, sambil mempertingkat akses bagi keluarga yang memerlukan kepada program yang disediakan. Program Belajar Bersama: MudaSG ingin meluaskan perkhidmatan tuisyen sukarela satu-sama-satu atau dalam kumpulan yang dikendalikan oleh belia mahir dalam bahasa Melayu bagi membantu pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah.

“ “Kami berharap dapat menyepadukan sokongan keluarga menyeluruh kami ke dalam M³+, supaya keluarga melalui satu laluan yang diselaraskan. Daripada sokongan praperkahwinan dan keibubapaan kepada penyelesaian konflik, kepada integrasi semula untuk wanita, PPIS akan mereka bentuk bersama rakan kongsi dalam pendidikan, kesihatan masyarakat dan pekerjaan.” Presiden PPIS, Profesor Madya Dr Razwana Begum Abdul Rahim.

“ “Tanda ‘plus’ itu memberi isyarat kepada pendekatan yang lebih kolaboratif dan terbuka, yang akan memperkukuh cara masyarakat bekerjasama untuk menangani pelbagai keperluan. Akhirnya, kalau kita dapat menyatukan lebih banyak kumpulan dan perspektif yang berbeza, lebih berkesanlah usaha kolektif kita.” Pengerusi Casa Raudha, Cik Shahrany Hassan.

“ “Kami berharap dapat memanfaatkan platform M³+ untuk menyumbang dengan lebih aktif dalam perbincangan mengenai isu-isu baru yang mempengaruhi masyarakat Melayu/Islam. Platform ini juga berpotensi menyediakan peluang untuk organisasi berkongsi pandangan dan penyelidikan, memperkukuh impak kolektif kita, dan menambah baik cara program direka bentuk dan disampaikan kepada masyarakat.” Pengarah Eksekutif AMP Singapura, Encik Mohksin Rashid.