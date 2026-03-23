Peluasan M³+ cermin anjakan strategik, iktiraf kekuatan kolektif masyarakat
Peluasan M³+ cermin anjakan strategik, iktiraf kekuatan kolektif masyarakat
Badan Melayu/Islam sambut baik pendekatan baru, serlah langkah ke arah keterangkuman demi perkasa masyarakat
Mar 23, 2026 | 5:41 PM
Peluasan M³+ cermin anjakan strategik, iktiraf kekuatan kolektif masyarakat
Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim (tiga dari kiri), dan Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) PPIS, Cik Aidaroyani Adam (dua dari kanan) mengagihkan biskut perayaan menjelang Hari Raya Aidilfitri. - Foto PPIS
Langkah menjenamakan semula dan meluaskan inisiatif M Kuasa Tiga (M³) kepada M³+ disambut baik oleh badan-badan Melayu/Islam (MMO) dan kumpulan tidak rasmi setempat sebagai satu anjakan strategik yang amat positif dan tepat pada masanya.
Pendekatan itu dilihat, bukan sahaja sebagai perubahan nama, malah satu pengiktirafan rasmi terhadap kekuatan kolektif seluruh ekosistem masyarakat melangkaui usaha badan-badan teras M³, kata mereka ketika dihubungi Berita Harian (BH).
Laporan berkaitan
Badan Melayu/Islam rancang perluas khidmat guna jangkauan M³+Mar 23, 2026 | 7:58 PM
Faishal: M³ perluas kerjasama dengan pertubuhan Melayu/Islam, kumpulan lainMar 5, 2026 | 2:18 PM