Relawan belia dekati warga emas dalam acara buka puasa di Marsiling

Menteri Negara Kanan (Pertahanan merangkap Kemampanan dan Sekitaran), Encik Zaqy Mohamad, berinteraksi bersama penerima manfaat Marsiling pada acara Sponsor-An-Iftar oleh IM Volunteers Network SG. - Foto IM VOLUNTEERS NETWORK SG

Prihatin terhadap warga emas yang tinggal sendirian, sekumpulan belia memulakan inisiatif untuk mengadakan jamuan berbuka puasa bagi mendekati penduduk di Marsiling.

Acara ‘Sponsor-An-Iftar’ oleh IM Volunteers Network SG (IMVNSG) di Marsiling pada 21 Februari menghimpunkan lebih 100 penerima manfaat daripada pelbagai peringkat usia, termasuk kanak-kanak, keluarga dan warga emas.

Majlis berbuka puasa di Block 3 Marsiling Drive turut dihadiri Menteri Negara Kanan (Pertahanan merangkap Kemampanan dan Sekitaran), Encik Zaqy Mohamad.

Program anjuran IM Volunteers Network SG itu dipimpin pengerusinya, Cik Atiqah Kamisan, 23 tahun, yang juga pelajar tahun kedua sastera Inggeris di Universiti Teknologi Nanyang (NTU).

Beliau telah menjadi sukarelawan sejak 2020 dan menyaksikan sendiri perubahan pendekatan program tersebut.

“Dulu kami berikan makanan dalam bentuk ‘bento’ (bungkusan) dan ia sangat cepat berlalu. Kami hanya serahkan dan bergerak ke penerima seterusnya. Tetapi kami rasa kurang interaksi,” dedahnya.

Menurut beliau, pendekatan itu diubah kepada jamuan bufet secara bersama bagi mewujudkan hubungan lebih erat.

“Sejak tahun lepas dan tahun ini, kami adakan bufet dan makan beramai-ramai supaya ia lebih bermakna. Sekarang kami boleh duduk dan berbuka puasa bersama mereka,” katanya.

Cik Atiqah menambah, isu populasi menua semakin ketara, khususnya di kawasan seperti Marsiling.

“Kita dapat lihat ramai warga emas tinggal seorang diri sebab anak-anak sudah berkeluarga. Jadi penting untuk kita kenal mereka dan bina hubungan,” ujarnya.

“Mereka perlukan komunikasi. Bukan sebab sunyi semata-mata, tetapi untuk kesihatan mereka. Interaksi dengan orang lain boleh meningkatkan kesejahteraan emosi dan juga kognitif mereka,” tambahnya.

Majlis tersebut juga menggalakkan semangat kampung atau ‘kampung spirit’ dengan menggalakkan penduduk berkumpul di bawah satu blok untuk berbuka puasa.

“Sekarang kita tinggal di flat HDB dan semuanya lebih suka kepada privasi. Sebagai belia, saya rasa kita terlepas banyak aspek kejiranan itu. Program ini cuba hidupkan semula semangat saling mengenali dan membantu,” katanya.

‘Sponsor-An-Iftar’ merupakan kerjasama enam pihak melibatkan belia, pertubuhan akar umbi, Kelab Masyarakat, Jawatankuasa Eksekutif Kegiatan Melayu (MAEC), Jawatankuasa Penduduk, IMVNSG serta rakan korporat.