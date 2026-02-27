Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Remaja lemas di Sungai Kallang selamat dikebumikan, dikenali penyayang, baik hati

Ibu kepada Allahyarham Muhammed Qayyim Daniel Putra Rosli, yang ingin dikenali sebagai Cik Siti, begitu sebak ketika anaknya dikebumikan sekitar 3.30 petang pada 27 Februari. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Sabar, penyayang dan baik hati - itulah sifat yang begitu menyerlah, yang dikongsikan rakan-rakan yang mengenali Allahyarham Muhammed Qayyim Daniel Putra Rosli, 13 tahun.

Kawan sedarjahnya, Mohd Iqwal Zulkifli Talip, 13 tahun, berkata Muhammed Qayyim Daniel sentiasa mengambil berat tentang keeman-teman.

Allahyarham meninggal dunia selepas dipercayai lemas di Sungai Kallang sekitar 4.30 petang pada 25 Februari.

Mayat remaja itu ditemui lewat 26 Februari, lebih 24 jam selepas beliau dilaporkan hilang ketika memancing di sungai itu.

Setiausaha Parlimen Kanan (Pembangunan Sosial dan Keluarga) yang juga Anggota Parlimen Queenstown SMC, Encik Eric Chua, turut hadir di ruang persiapan pengebumian di Pusara Aman.