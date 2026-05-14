Topic followed successfullyGo to BHku
Sekitar 600 jemaah Haji S’pura di Tanah Suci sihat
Sekitar 600 jemaah Haji S’pura di Tanah Suci sihat
Kumpulan jemaah terakhir sekitar 300 orang berangkat ke Tanah Suci pada dinihari 14 Mei
May 14, 2026 | 12:28 AM
Sekitar 600 jemaah Haji S’pura di Tanah Suci sihat
Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim (dua dari kiri) beramah tamah dengan jemaah yang bakal menunaikan ibadah haji di Terminal 3 Lapangan Terbang Changi pada 13 Mei. Beliau ditemani Presiden Majlis Ugama Islam Singapura (Muis), Encik Mohamed Sa’at Abdul Rahman (kiri) dan Duta Kerajaan Arab Saudi ke Singapura, Encik Mohammad Abdullah S. Al Ghamdi (tengah). - Foto BH oleh FANDY RAZAK
Seramai lebih daripada 600 jemaah haji Singapura yang telah berangkat ke Tanah Suci pada 9 dan 12 Mei lalu, kini berada dalam keadaan sihat di sana.
Perkembangan tersebut dikongsi Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim, ketika menghantar kumpulan terakhir sekitar 300 jemaah haji Singapura di Terminal 3 Lapangan Terbang Changi pada 13 Mei.
Laporan berkaitan
Peluang tunai haji hadiah hari lahir berhargaMay 10, 2026 | 1:17 AM
Ibadah korban S’pura dapat sambutan meski keadaan tidak menentu May 11, 2026 | 7:56 PM
Faishal: Persiapan awal haji dibuat berterusan, pastikan kesejahteraan jemaahMay 9, 2026 | 2:52 PM