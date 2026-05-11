Ibadah korban S'pura dapat sambutan meski keadaan tidak menentu
Minat masyarakat Islam setempat yang berterusan mungkin didorong oleh harga kompetitif
May 11, 2026 | 7:56 PM
Sambutan bagi ibadah korban yang diadakan secara langsung di beberapa tempat di bawah inisiatif SalamSG kekal memberangsangkan pada 2026, meskipun dunia berdepan ketidaktentuan ekonomi dan pergolakan sejagat. Beberapa masjid melaporkan slot tempahan korban telah dipenuhi seawal Mei. - Foto fail
Sambutan terhadap ibadah korban yang diadakan secara langsung di beberapa tempat di sini, di bawah naungan SalamSG tetap mendapat sambutan memberangsangkan, meskipun keadaan sejagat yang tidak menentu pada masa kini.
Beberapa masjid dan penyedia perkhidmatan korban yang dihubungi Berita Harian (BH) berkongsi bahawa masyarakat Islam di sini terus melahirkan minat berterusan terhadap pelaksanaan ibadah korban secara langsung di sini.
