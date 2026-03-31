Seni awam hidupkan tiang bawah landasan stesen MRT
Mar 31, 2026 | 6:19 PM
Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam serta Anggota Parlimen bagi GRC Marine Parade-Braddell Heights (Kembangan), Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim (kiri) beramah mesra bersama Nur Muhammad Darwish Mohammad Ridzwan, 14 tahun, salah seorang daripada 12 pelajar MINDS Towner Gardens School (TGS) yang menyumbang kepada penghasilan pemasangan seni awam Trainforest di stesen MRT Kembangan. - Foto CMG
Laluan sekitar Stesen MRT Kembangan kini tampil lebih berwarna apabila 13 tiang di bawah landasannya di kawasan itu diberi nafas baharu menerusi pemasangan seni awam bertajuk ‘Trainforest’.
Pemasangan yang membawa tema keterangkuman serta menyerlahkan bakat kreatif individu daripada pelbagai keupayaan itu akan dipamerkan selama setahun, bermula 31 Mac.
