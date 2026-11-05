Siapakah tokoh Melayu/Islam yang bakal dinobatkan sebagai penerima Anugerah Jauhari Berita Harian (BH) tahun ini?

Persoalan itu bakal terjawab pada malam 6 November apabila BH meraikan individu yang bukan sahaja mencatat pencapaian cemerlang dalam bidang masing-masing, malah memberikan sumbangan bermakna kepada masyarakat dan negara.

Majlis Anugerah Jauhari BH 2026, yang memasuki tahun ke-28 penganjurannya, akan berlangsung di Hotel Four Seasons Singapore, dengan Menteri Pendidikan, Encik Desmond Lee, sebagai tetamu terhormat.

Diperkenalkan pada 1999, anugerah berprestij itu mengiktiraf pencapaian dan sumbangan individu Melayu/Islam dalam pelbagai bidang, termasuk pendidikan, perniagaan, seni dan budaya, sukan serta kerja kemasyarakatan.

Antara penerima termasuk mantan Presiden Puan Halimah Yacob (2001); pakar tembikar, Dr Iskandar Jalil; pemain golf profesional, Mardan Mamat; mantan Ketua Pegawai Eksekutif (CEO), Bank of Singapore, Encik Bahren Shaari dan Imam Masjid Ba’alwie, Habib Hassan Al-Attas.

Anugerah Jauhari diberi kepada individu berusia 31 tahun ke atas atau pertubuhan yang telah meninggalkan kesan besar dalam bidang masing-masing.

Namun, kecemerlangan yang diraikan bukan sekadar diukur melalui kejayaan peribadi atau pengiktirafan yang diraih.

Lebih penting ialah bagaimana kejayaan tersebut dimanfaatkan untuk membuka peluang, membawa perubahan positif dan menjadi inspirasi kepada masyarakat.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Cik Aber Kawas, aktivis berketurunan Palestin, mencatat sejarah sebagai individu Palestin Amerika pertama dipilih menganggotai Dewan Perundangan Negeri New York selepas memenangi kerusi Senat Negeri bagi Daerah ke-12 dalam pilihan raya pertengahan penggal Amerika Syarikat (AS) pada 3 November 2026. Calon Parti Demokrat itu, yang keluarganya berasal dari Palestin, memperjuangkan isu perumahan mampu milik, penjagaan kesihatan, hak pendatang serta menentang bantuan ketenteraan AS kepada Israel. Kemenangannya mencerminkan peningkatan pengaruh politik masyarakat Arab dan Islam Amerika meskipun berdepan sentimen anti-Islam.

Calon Islam, Arab cipta sejarah dalam pilihan raya AS

Nov 5, 2026 | 1:27 PM
Dr Abdul El-Sayed (kiri) bersama isterinya, Dr Sarah Jukaku, seorang pakar psikiatri berketurunan India, ketika menikmati hidangan di sebuah restoran. Dr El-Sayed, 42 tahun, mencatat sejarah sebagai individu Islam pertama dipilih menganggotai Senat Amerika Syarikat (AS) selepas menewaskan calon Parti Republikan, Encik Mike Rogers, dalam pilihan raya pertengahan penggal pada 3 November 2026. Dr Sarah, yang keluarganya berasal dari Bhatkal, Karnataka, India, memainkan peranan penting dalam kempen suaminya, termasuk tampil berucap bagi meraih sokongan pengundi di Michigan.

Kisah isteri di sebalik kemenangan senator Islam pertama AS

Nov 5, 2026 | 11:44 AM
Syafinaz Selamat, kerjaya muzik, jurusan muzik

Syafinaz pernah lari rumah demi cita-cita jadi pemuzik

Nov 5, 2026 | 11:33 AM
Menteri Kanan merangkap Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara yang juga Menteri Ehwal Dalam Negeri, Encik K. Shanmugam

Shanmugam dakwa soalan Fadli cuba papar sikap lembut pemerintah terhadap Israel

Nov 4, 2026 | 9:13 PM
Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Encik Zaqy Mohamad.

Zaqy: Pelaburan pendidikan Islam hingga universiti diharap lahir asatizah

Nov 4, 2026 | 7:30 PM
Encik Muhammad Nurherrizzwan Shah Kamin, 44 tahun (kiri), dan isteri, Cik Nooraihana Abdul Rahman, 38 tahun (kanan) di cawangan NTUC FairPrice Our Tampines Hub (OTH) semasa Sabtu semasa berbelanja bagi memenuhi keperluan lima anak mereka.

Perkukuh hubungan famili melalui beli barangan runcit di ‘Community Giveback’ ABS

Oct 31, 2026 | 5:30 AM
Pengerusi, Dana Wang Saku Sekolah The Straits Times (STSPMF), Encik Jaime Ho, kanak-kanak daripada keluarga berpendapatan rendah akan menerima $3,000 setahun untuk belajar bermain sukan atau alat muzik baharu, atau menyertai program pengayaan, hasil kerjasama baharu antara STSPMF, badan dermawan Yayasan Quantedge.

Kerjasama bantu kanak-kanak kurang mampu sertai aktiviti pengayaan 

Oct 2, 2026 | 4:10 PM
Ketua Editor Kumpulan Media Inggeris/Melayu/Tamil SPH Media, Encik Wong Wei Kong (kiri ke kanan); Menteri Penerangan dan Pembangunan Digital, Cik Josephine Teo; Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong; Pengerusi SPH Media ketika itu, Encik Khaw Boon Wan; Ketua Pegawai Eksekutif SPH Media ketika itu, Encik Chan Yeng Kit; dan Editor ST, Encik Jaime Ho, melancarkan pameran bertajuk, ‘Heartbeats And Headlines: 180 Years Of Te ling The Singapore Story’, di majlis jamuan gala The Straits Times sempena ulang tahunnya yang ke-180 di Jewel, Lapangan Terbang Changi pada 11 Julai.

Josephine Teo: SPH Media terus maju di bawah Khaw

Oct 1, 2026 | 10:03 PM
Kamera kecil yang boleh disembunyikan seperti di dalam gambar ini boleh dibeli di platform e-dagang seperti Shopee, Lazada dan Amazon dengan harga serendah $6.90.

Ancaman kamera intip: Periksa bilik, pilih penginapan selamat, antara cara lindung diri

Apr 19, 2026 | 5:30 AM
Program ‘Achieving Resilient and Inspiring Families’ (Arif) memberi sokongan kepada pasangan Muslim dalam perjalanan membina keluarga.

AMP terus perkukuh program sokong pasangan Muslim titi alam perkahwinan, keibubapaan

Jul 30, 2026 | 4:14 PM

Selain Anugerah Jauhari, BH turut menyampaikan Anugerah Jauhari Harapan bagi mengiktiraf individu Melayu/Islam berusia 30 tahun dan ke bawah yang menunjukkan pencapaian luar biasa, potensi besar dan semangat menyumbang kepada masyarakat.

Anugerah Jauhari 2026 turut mencatat satu perkembangan penting dengan pengenalan kategori baru, Anugerah BH-Maybank Perkasa, hasil kerjasama BH dengan Maybank selaku penaja utama.

Berbeza daripada Anugerah Jauhari dan Jauhari Harapan yang menekankan kecemerlangan serta kepimpinan, anugerah baru itu mengangkat kisah ketabahan dan mobiliti sosial.

Ia mengiktiraf dua warga Singapura, tanpa mengira kaum, yang berjaya mengatasi cabaran sosioekonomi dan memperbaiki taraf kehidupan melalui pendidikan, kerjaya, perniagaan atau usaha berdikari.

Anugerah itu sekali gus membawa mesej bahawa kejayaan tidak semestinya bermula dengan kelebihan atau peluang yang sama rata.

Sebaliknya, kecekalan, kesungguhan dan keberanian untuk bangkit daripada kesukaran juga wajar diberikan penghormatan.

Tahun ini, penerima anugerah dipilih oleh panel enam pengadil, yang dipengerusi bersama oleh Editor BH, Encik Nazry Mokhtar, dan mantan Menteri Negara Kanan (Ehwal Luar), Encik Zainul Abidin Rasheed.

Pemilihan dibuat daripada pencalonan orang ramai yang dibuka dari 22 Julai hingga 18 Ogos lalu.

Ketua Perbankan Islam Maybank Singapura, Encik Sazzali Sabandi, turut menyertai panel penilai edisi kali ini, bersama beberapa tokoh daripada sektor akademik dan masyarakat iaitu Dr Intan Azura Mokhtar, Dr Norshahril Saat dan Encik Fazlur Rahman Kamsani.

Anugerah Jauhari BH 2026 dianjurkan oleh BH dengan sokongan Maybank Singapura selaku penaja utama.

Anugerah ini turut mendapat sokongan Persatuan Bank di Singapura (ABS) sebagai penaja penyertaan, manakala AMP Singapura dan Dana Amanah Tabung Amal Aidilfitri (TAA) bertindak sebagai rakan masyarakat.

Penganjuran Anugerah Jauhari 2026 juga membawa makna istimewa sedang BH menuju sambutan ulang tahunnya yang ke-70 pada 2027, bertemakan ‘Kisah Kita’.

Encik Nazry berkata selama hampir tujuh dekad, BH bukan sahaja merakam perjalanan masyarakat Melayu/Islam, malah turut meraikan individu yang membentuk sejarah, mencetus perubahan dan membuka laluan kepada generasi seterusnya.

Malam ini, satu lagi lembaran kisah kecemerlangan dan kecekalan bakal tercatat.

Siapakah yang bakal menerima penghormatan tersebut?

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Anugerah Perkasa baru bagi Anugerah Jauhari BH 2026, Maybank penaja utamaAug 3, 2026 | 3:00 PM
Jati diri kukuh corak semangat kepimpinan pegawai kanan SAFNov 7, 2025 | 8:53 PM
Anugerah Jauhari Berita HarianMaybank Singapore