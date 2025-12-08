Dalam ekosistem kehidupan beragama masyarakat Islam Singapura, Lembaga Pengiktirafan Asatizah (ARB) muncul sebagai institusi penting yang bukan sahaja menilai kelayakan guru agama, malah memastikan mereka mampu membimbing masyarakat dalam dunia yang semakin kompleks dan pesat berubah.

Dalam rakaman podcast BHerbual, Berita Harian, kedua-dua tokoh utama ARB – mantan pengerusi Ustaz Pasuni Maulan dan pengerusi baru Ustaz Nor Razak Bakar – menekankan satu mesej penting: ketika dunia yang kian tidak menentu dan bergolak semakin mempengaruhi cara masyarakat memahami kehidupan beragama, komitmen ARB ialah untuk menyokong usaha memperkasa asatizah secara berterusan.