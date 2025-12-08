SPH Logo mobile
Masyarakat
Urus kepercayaan asatizah, masyarakat; sambil usaha tangani cabaran baru

Dalam podcast BHerbual, pengerusi lama dan baru ARB, Ustaz Pasuni Maulan dan Ustaz Nor Razak bincang bagaimana ARB bentuk hala tuju asatizah dalam era digital, AI, dunia semakin rumit
ARBUstaz Pasuni MaulanUstaz Nor Razak Bakar
Dec 8, 2025 | 6:05 PM
Ustaz Pasuni Maulan, ARB, Ustaz Nor Razak
Setelah 18 tahun berkhidmat sebagai pengerusi, Ustaz Pasuni Maulan (kiri) menyerahkan tampuk kepimpinan ARB kepada Ustaz Nor Razak Bakar. - Foto BH oleh KHALID BABA

Dalam ekosistem kehidupan beragama masyarakat Islam Singapura, Lembaga Pengiktirafan Asatizah (ARB) muncul sebagai institusi penting yang bukan sahaja menilai kelayakan guru agama, malah memastikan mereka mampu membimbing masyarakat dalam dunia yang semakin kompleks dan pesat berubah.

Dalam rakaman podcast BHerbual, Berita Harian, kedua-dua tokoh utama ARB – mantan pengerusi Ustaz Pasuni Maulan dan pengerusi baru Ustaz Nor Razak Bakar – menekankan satu mesej penting: ketika dunia yang kian tidak menentu dan bergolak semakin mempengaruhi cara masyarakat memahami kehidupan beragama, komitmen ARB ialah untuk menyokong usaha memperkasa asatizah secara berterusan.

