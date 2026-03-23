Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Pelbagai kandungan menarik disediakan di wadah digital Berita Harian. Berikut kami susunkan beberapa kandungan pilihan untuk anda nikmati. Senarai ini akan dikemas kini dua kali seminggu, pada setiap Selasa dan Jumaat.

EPISOD TERBARU PODCAST

NoTapis

Apakah sebenarnya makna Hari Raya... kalau kita lihat daripada ‘POV’ atau sudut pandangan kanak-kanak?

Dalam episod khas Hari Raya, penerbit dan penyampai Podcast, Cik Natasha Mustafa, dan Wartawan Video, Cik Ameerah Sallehuddin, duduk bersama empat ‘bos’ kecil – berusia antara lima dengan tujuh tahun – untuk mendengar kisah mereka tentang Raya, daripada impian ingin pergi bercuti guna duit Raya, lagu Raya kegemaran sehinggalah ‘drama’ pagi Raya di rumah.

Dengarkan perbualan mereka di Spotify atau tonton di YouTube.

Tetamu cilik NoTapis Edisi Raya, (dari kanan) Azam Syukri Anwar, Munawwarah Mohammad Hanafi, Aleena Mohamed Azmi dan Khalid Saifullah Muhammad Isamuddin. - Foto fail

BHerbual

Episod ke-34 BHerbual membincangkan usaha memperkasa keluarga berpendapatan rendah dan menyokong pekerja agar terus kekal relevan dalam dunia kecerdasan buatan (AI).

Sama ada sesebuah keluarga tinggal di flat sewa atau flat lima bilik, setiap kanak-kanak berhak mendapat peluang yang sama untuk mencapai kejayaan.

Menteri Negara (Pembangunan Sosial dan Keluarga merangkap Ehwal Luar), Encik Zhulkarnain Abdul Rahim, dan Setiausaha Parlimen Kanan (Tenaga Manusia merangkap Kewangan), Encik Shawn Huang, berkata dengan sokongan inisiatif seperti ComLink+ dan M Kuasa Tiga (M³) Plus, ibu bapa dapat memberi tumpuan kepada usaha membina masa depan yang lebih baik untuk anak-anak mereka.

Dengar podcast yang dihoskan Koresponden, Encik Anwar Saleh dan Cik Irma Kamarudin, di BeritaHarian.sg/podcasts, Spotify dan YouTube.

Koresponden Berita Harian, (dari kiri) Cik Irma Kamarudin dan Encik Anwar Saleh dalam podcast BHerbual bersama Encik Zhulkarnain Abdul Rahim (kanan) dan Encik Shawn Huang. - Foto fail

Video Pilihan

Video Hari Raya BH: Projek AI-dilfitri

Nak buat persiapan Hari Raya pun boleh gunakan AI?

Saksikan gelagat tiga wartawan BH – Encik Amirul Ibrahim, Encik Khairul Akmal Ali dan Syed Muhammad Firdaus – mengemas bilik sempena Raya, rancang jalan Raya dan buat kuih Raya dengan bantuan AI dalam video Hari Raya khas terbitan BH.

(Gambar atas) Ikuti kisah wartawan BH, (dari kiri) Encik Amirul Ibrahim, Syed Muhammad Firdaus dan Encik Khairul Akmal Ali, memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk persiapan Hari Raya. - Foto TANGKAP LAYAR TIKTOK BERITA HARIAN SINGAPURA



Bola lantai satukan keluarga, kini jadi legasi

Cinta mula berputik di gelanggang hoki pada 1990-an, Encik Ngasti Wanto Zakaria dan Cik Junaidah Salleh pernah menjadi jurulatih bola lantai untuk anak-anak mereka yang turut ‘terjebak’ dalam sukan tersebut.

Encik Ngasti juga membuka kedai NazSportsUnlimited, membawa jenama Salming ke Singapura!

Encik Ngasti Wanto Zakaria dan Cik Junaidah Salleh (duduk, kiri dan kanan), bersama anggota keluarga mereka yang hampir kesemuanya berkecimpung dalam sukan bola lantai. - Foto fail

BH di TikTok

Ajak belia mesra masjid

Penerbit media sosial, Cik Eva Adriana Azmi, menjenguk edisi keempat #Terawih4Youth berlangsung di Masjid Sultan pada 14 Mac, dengan snek bernilai lebih $30,000 diagih kepada jemaah selepas sesi solat tarawih 20 rakaat!

Inisiatif yang baik dalam menggalak belia berjinak-jinak ke masjid.

Penerbit media sosial, Cik Eva Adriana Azmi. - Foto TANGKAP LAYAR TIKTOK BERITA HARIAN SINGAPURA

Seni kitar semula bangkit suasana Raya di Cantonment Close

Cik Anitha Tamilmaran, seorang artis bebas dan penduduk di Cantonment Close, menggunakan bahan kitar semula seperti katil bayi, payung dan kadbod menjadi hiasan Hari Raya yang penuh makna.

Setiap hasil kerjanya bukan sahaja menceriakan suasana, malah membawa mesej tentang kelestarian dan memberi ‘kehidupan kedua’ kepada barangan terpakai.

Tonton di sini.

-

‘Trending’ di OMGxBH

Warga Cina lestari budaya Melayu melalui aksesori batik

Meskipun berlainan bangsa, pengasas Batik Sayang Serena Wong, memulihara batik melalui aksesori seperti kerongsang dan anting-anting yang banyak dibeli golongan Melayu.

Tonton di sini.

Logo OMGxBH. - Foto fail

Jalan di S’pura ada nama kuih Raya?

Jalan Ma’mor, Jalan Bangket dan Jalan Wajek merupakan nama-nama jalan di Singapura.

Di manakah tempat-tempatnya?