Media sosial tidak seharusnya dilihat sebagai ancaman kepada bahasa Melayu.

Sebaliknya, ia boleh menjadi antara ruang baharu yang membantu memastikan bahasa itu terus hidup dan relevan dalam kalangan generasi muda, kata Setiausaha Parlimen Kanan (Pendidikan merangkap Pembangunan Negara), Dr Syed Harun Alhabsyi.

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