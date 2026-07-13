Podcast NoTapis secara langsung itu disertai Setiausaha Parlimen Kanan (Pendidikan merangkap Pembangunan Negara), Dr Syed Harun Alhabsyi (dua dari kanan) yang juga Pengerusi Jawatankuasa Pembelajaran dan Penggalakan Penggunaan Bahasa Melayu (MLLPC); pencipta kandungan, Cik Sofia Daud (dari kiri); serta pengasas bersama Meja Conteng, Cik Nur Aisyah Lyana Mohamed Satria, dan penerbit podcast Berita Harian, Cik Natasha Mustafa, selaku moderator. - Foto BH oleh FANDY RAZAK