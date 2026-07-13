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Media sosial wadah baharu martabat bahasa Melayu
Media sosial wadah baharu martabat bahasa Melayu
Syed Harun: Pembelajaran bahasa kini melangkaui bilik darjah ke wadah digital seperti TikTok bagi pastikan ia kekal relevan dalam kalangan generasi muda
Media sosial wadah baharu martabat bahasa Melayu
Podcast NoTapis secara langsung itu disertai Setiausaha Parlimen Kanan (Pendidikan merangkap Pembangunan Negara), Dr Syed Harun Alhabsyi (dua dari kanan) yang juga Pengerusi Jawatankuasa Pembelajaran dan Penggalakan Penggunaan Bahasa Melayu (MLLPC); pencipta kandungan, Cik Sofia Daud (dari kiri); serta pengasas bersama Meja Conteng, Cik Nur Aisyah Lyana Mohamed Satria, dan penerbit podcast Berita Harian, Cik Natasha Mustafa, selaku moderator. - Foto BH oleh FANDY RAZAK
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Jul 13, 2026 | 5:30 AM
Media sosial tidak seharusnya dilihat sebagai ancaman kepada bahasa Melayu.
Sebaliknya, ia boleh menjadi antara ruang baharu yang membantu memastikan bahasa itu terus hidup dan relevan dalam kalangan generasi muda, kata Setiausaha Parlimen Kanan (Pendidikan merangkap Pembangunan Negara), Dr Syed Harun Alhabsyi.
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