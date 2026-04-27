Mendaki lancar jerayawara perkukuh sokongan pembelajaran, keibubapaan
Sesi pertama daripada enam jerayawara diadakan di One Punggol pada 25, 26 Apr
Apr 27, 2026 | 4:10 PM
Badan Melayu/Islam, Yayasan Mendaki, telah melancarkan Jerayawara ReadySetLearn (RSL) buat kali pertama bagi mendekatkan sokongan pembelajaran serta sumber keibubapaan kepada keluarga di kawasan kejiranan.
Diadakan pada 25 dan 26 April di One Punggol, jerayawara tersebut dirasmikan Pengerusi Mendaki, Encik Zaqy Mohamad.
