Peranti kecerdasan buatan (AI) endoskop, iaitu gastroAI, boleh mengesan kehadiran sel barah yang tertanam di dalam saluran gastrousus pesakit semasa pemeriksaan endoskopi. - Foto AI MEDICAL SERVICE

Peranti kecerdasan buatan (AI) endoskop, iaitu gastroAI, boleh mengesan kehadiran sel barah yang tertanam di dalam saluran gastrousus pesakit semasa pemeriksaan endoskopi. - Foto AI MEDICAL SERVICE

Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Peranti kecerdasan buatan (AI) endoskop, iaitu gastroAI, membantu pakar endoskop mengesan barah gastrik pada peringkat awal semasa pemeriksaan endoskopi gastrousus atas dijalankan.

Diilhamkan oleh Dr Tomohiro Tada, pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif AIM, yang telah melakukan lebih 20,000 pemeriksaan endoskopi, sistem ini mampu mengenal pasti sel barah tersembunyi dalam mukosa gastrik yang meradang.

“‘Set mata tambahan’ ini mengurangkan risiko sel penting terlepas daripada perhatian dan membantu pakar endoskopi walaupun dalam kes yang rumit,” kata Dr Tada.

“gastroAI beroperasi menggunakan prosesor CPU yang boleh disambungkan terus ke sistem endoskop Olympus atau Fujifilm, dan boleh digunakan di klinik dengan latihan asas.

Ketua Wilayah AI Medical Service bagi Singapura dan Asia Tenggara, Encik Masayuki Tokano, berkata:

“Matlamat kami ialah mahu menyelamatkan nyawa di seluruh dunia dengan menghapuskan barah gastrousus yang terlepas pandang melalui pengesanan awal yang dipacu AI.

gastroAI boleh mengurangkan biopsi, mengelakkan diagnosis yang terlepas, dan membolehkan campur tangan lebih awal, yang semuanya akan menghasilkan kepada penjimatan kos jangka panjang bagi pesakit dan hospital.”