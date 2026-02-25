SPH Logo mobile
halal-logo
ge-icon
Dapatkan berita terkini tentang
belanjawan 2026 di sini
SPH Logo mobile
Langgan|

Menteri Penguasa Palestin berbuka puasa di Masjid Al-Khair sempena lawatan ke S’pura

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Singapura

Menteri Penguasa Palestin berbuka puasa di Masjid Al-Khair sempena lawatan ke S’pura

Feb 25, 2026 | 3:56 PM
KHAIRUL AKMAL ALI
KHAIRUL AKMAL ALI

Menteri Penguasa Palestin berbuka puasa di Masjid Al-Khair sempena lawatan ke S’pura

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Menteri Kewangan dan Perancangan Penguasa Palestin (PA), Dr Estephan Salameh (kiri), menghadiri majlis berbuka puasa di Masjid Al-Khair bersama Menteri Negara (Ehwal Luar merangkap Pembangunan Sosial dan Keluarga), Encik Zhulkarnain Abdul Rahim (kanan), pada 23 Februari, sempena lawatan rasminya ke Singapura. Beliau berada di Singapura dari 22 hingga 25 Februari atas undangan Menteri Ehwal Luar, Dr Vivian Balakrishnan. Menurut Dr Salameh, lawatan yang telah dirancang sejak sekian lama ini merupakan sebahagian daripada usaha diplomatik bagi memperkukuh hubungan dua hala serta memperluas sokongan antarabangsa terhadap Palestin. Selain berbuka di Masjid Al-Khair, Dr Salameh juga berpeluang menyaksikan sidang Parlimen Singapura serta acara ‘lohei’ di pejabat Sesi Bertemu Penduduk (MPS) Encik Zhulkarnain.
Menteri Kewangan dan Perancangan Penguasa Palestin (PA), Dr Estephan Salameh (kiri), menghadiri majlis berbuka puasa di Masjid Al-Khair bersama Menteri Negara (Ehwal Luar merangkap Pembangunan Sosial dan Keluarga), Encik Zhulkarnain Abdul Rahim (kanan), pada 23 Februari, sempena lawatan rasminya ke Singapura. Beliau berada di Singapura dari 22 hingga 25 Februari atas undangan Menteri Ehwal Luar, Dr Vivian Balakrishnan. Menurut Dr Salameh, lawatan yang telah dirancang sejak sekian lama ini merupakan sebahagian daripada usaha diplomatik bagi memperkukuh hubungan dua hala serta memperluas sokongan antarabangsa terhadap Palestin. Selain berbuka di Masjid Al-Khair, Dr Salameh juga berpeluang menyaksikan sidang Parlimen Singapura serta acara ‘lohei’ di pejabat Sesi Bertemu Penduduk (MPS) Encik Zhulkarnain. - Foto KEMENTERIAN EHWAL LUAR (MFA)

..

Laporan berkaitan
Rakyat Palestin kagumi Singapura, mahu eratkan hubungan dua halaFeb 25, 2026 | 12:01 PM
Penguasa Palestin: S’pura rakan penting pembinaan institusi PalestinFeb 25, 2026 | 11:51 AM
PALESTINE VISITPalestineiftar
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsAppPurchase this article
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg