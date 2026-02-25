Menteri Kewangan dan Perancangan Penguasa Palestin (PA), Dr Estephan Salameh (kiri), menghadiri majlis berbuka puasa di Masjid Al-Khair bersama Menteri Negara (Ehwal Luar merangkap Pembangunan Sosial dan Keluarga), Encik Zhulkarnain Abdul Rahim (kanan), pada 23 Februari, sempena lawatan rasminya ke Singapura. Beliau berada di Singapura dari 22 hingga 25 Februari atas undangan Menteri Ehwal Luar, Dr Vivian Balakrishnan. Menurut Dr Salameh, lawatan yang telah dirancang sejak sekian lama ini merupakan sebahagian daripada usaha diplomatik bagi memperkukuh hubungan dua hala serta memperluas sokongan antarabangsa terhadap Palestin. Selain berbuka di Masjid Al-Khair, Dr Salameh juga berpeluang menyaksikan sidang Parlimen Singapura serta acara ‘lohei’ di pejabat Sesi Bertemu Penduduk (MPS) Encik Zhulkarnain. - Foto KEMENTERIAN EHWAL LUAR (MFA)