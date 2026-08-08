Kesilapan kecil boleh berlaku dalam siaran langsung bagi acara dinamik seperti Perbarisan Hari Kebangsaan (NDP).

Ditonton oleh ribuan penonton di Stadium Negara pada 2026, kunci untuk bangkit daripada sebarang kesilapan menterjemah bahasa isyarat secara langsung adalah keupayaan untuk kekal tenang.

Ia penting agar kesilapan kecil itu tidak menjejas mutu penyampaian, kongsi jurubahasa Bahasa Isyarat Singapura (SgSL) yang terlibat dalam NDP 2026, Cik Rashidah Zulkifli.

Ketika ditemui di sesi pratonton kedua NDP pada 1 Ogos, Cik Rashidah berkongsi dengan Berita Harian (BH) di sebalik tabir proses penterjemahan bahasa isyarat dan apa yang diperlukan untuk memastikan penyampaian bahasa isyarat berjalan lancar.

Menjelaskan apa yang dilakukan sekiranya berlaku kesilapan, beliau berkata:

“Jurubahasa sokongan di tepi skrin kamera yang membantu jurubahasa utama ketika siaran langsung berfungsi sebagai jaring keselamatan kami.

“Jika ada istilah atau nama tertentu yang terlepas pandang, jurubahasa sokongan boleh segera memberikan isyarat kepada jurubahasa utama supaya pembetulan dapat dibuat dengan lancar,” ujar Cik Rashidah, 34 tahun, yang bertugas di Persatuan Orang Pekak Singapura (SADeaf).

Dua jurubahasa akan menterjemah acara itu, yang melibatkan segmen ucapan pengacara serta ulasan langsung Perbarisan dan Upacara (P&C), secara bergilir.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Pusat jagaan kanak-kanak Ilham Child Care di bangunan Primz Bizhub di Woodlands Close menghentikan operasinya di premis sedia ada pada 6 Ogos.

Ilham Child Care tutup pusat di Woodlands; hadapi sewa meningkat, cabaran operasi lain

Aug 7, 2026 | 7:45 PM
ekspedisi motosikal singapura, takluki himalaya, hari kebangsaan singapura

Kumpulan motosikal kibar bendera S’pura, tawan Himalaya sempena Hari Kebangsaan

Aug 7, 2026 | 8:24 PM
Elvin John Baptist, hina agama, TikTok, Singapura, keharmonian agama, kata-kata menghina

Lelaki didakwa keluarkan kata-kata hina, kesat terhadap masyarakat Islam di TikTok

Aug 7, 2026 | 3:27 PM
Berita Harian (BH) menguar-uarkan beberapa kegiatan dan tempat yang orang ramai boleh kunjungi pada hujung minggu ini (8-10 Ogos). Antara kegiatan yang bakal dianjurkan termasuk sambutan konsert di Our Tampines Hub (OTH) selama tiga hari, acara larian dan menunggang basikal anjuran TOGOSG, penampilan Panda Merah baharu di River Wonders dan persembahan Cahaya serta Muzik ‘Home’ yang ikonik di Jewel Rain Vortex, Lapangan Terbang Changi.

Senarai acara pada hujung minggu Hari Kebangsaan S’pura

Aug 7, 2026 | 7:57 PM
Rashidah Zulkifli, jurubahasa bahasa isyarat, NDP 2026, komunikasi OKU

Menyulam bicara melalui kepantasan jemari jurubahasa isyarat NDP

Aug 8, 2026 | 5:30 AM
pelancongan johor

Usah hanya tumpu di JB, warga S’pura diajak teroka seluruh Johor

Aug 8, 2026 | 5:30 AM
NDP 2026, Stadium Negara, Perbarisan Hari Kebangsaan

NDP 2026: Penonton disaran tiba awal di Stadium Negara pada 9 Ogos

Aug 6, 2026 | 3:21 PM
Khairy Jamaluddin, Tabung Haji, kelemahan tadbir urus, Umno

KJ: Umno perlu akui kelemahan tadbir urus Tabung Haji M’sia

Aug 5, 2026 | 4:11 PM
Amanat Hari Kebangsaan, Lawrence Wong, 8 Ogos

PM Wong sampaikan Amanat Hari Kebangsaan pada 8 Ogos

Aug 3, 2026 | 3:28 PM
Alat kecerdasan buatan (AI) kini semakin mudah diakses, sekali gus membolehkan pelaku ancaman siber melancarkan penipuan dengan lebih pantas dan berkesan, kata pakar.

Fikir 2 kali sebelum percaya apa yang anda lihat

Aug 2, 2026 | 5:30 AM

Cik Rashidah menerangkan bahawa proses persiapan bermula berminggu-minggu sebelum 9 Ogos.

Jurubahasa akan menghadiri sesi pratonton dan menterjemah secara langsung semasa persembahan Pendidikan Nasional (NE) dan sesi pratonton bagi membiasakan diri dengan rentak acara itu.

Mereka juga diberikan akses kepada skrip NDP untuk menelitinya lebih awal.

Cik Rashidah turut berkata mereka boleh mendapatkan penjelasan daripada pihak penganjur, rakan sepasukan dan pakar bidang sekiranya terdapat sebarang keraguan.

Proses di sebalik tabir seorang jurubahasa Bahasa Isyarat Singapura (SgSL) bagi Perbarisan Hari Kebangsaan (NDP) 2026 melibatkan persiapan di hadapan kamera dengan memastikan pencahayaan, kejelasan bentuk tangan dan mutu audio berada pada tahap terbaik. 
Proses di sebalik tabir seorang jurubahasa Bahasa Isyarat Singapura (SgSL) bagi Perbarisan Hari Kebangsaan (NDP) 2026 melibatkan persiapan di hadapan kamera dengan memastikan pencahayaan, kejelasan bentuk tangan dan mutu audio berada pada tahap terbaik.  - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

“Pada hari persembahan, kami akan tiba lebih awal di lokasi untuk membuat persiapan di hadapan kamera dengan memastikan pencahayaan, mutu video, kejelasan bentuk tangan dan kelantangan audio berada pada tahap terbaik.

“Pada masa yang sama, kami turut menyediakan paparan skrip bergerak, menetapkan tempat duduk bagi jurubahasa sokongan, serta merancang giliran pertukaran kami sepanjang persembahan.

“Sebelum persembahan bermula, kami juga akan meneliti jika terdapat perubahan saat akhir pada skrip,” ujar Cik Rashidah.

Beliau menambah dengan adanya khidmat jurubahasa bahasa isyarat, ia membolehkan masyarakat yang mempunyai cabaran pendengaran dapat turut menikmati persembahan itu dengan penonton lain.

Ia turut menambah rasa gembira dan bangga mereka terhadap sambutan NDP.

“Pada hari persembahan, kami akan tiba lebih awal di lokasi untuk membuat persiapan di hadapan kamera dengan memastikan pencahayaan, mutu video, kejelasan bentuk tangan dan kelantangan audio berada pada tahap terbaik... Sebelum persembahan bermula, kami juga akan meneliti jika terdapat perubahan saat akhir pada skrip.”
Cik Rashidah Zulkifli, jurubahasa Bahasa Isyarat Singapura (SgSL) yang terlibat dalam NDP 2026.

SPH Media ialah rakan kongsi utama untuk Perbarisan Hari Kebangsaan 2026.

Laporan berkaitan
Jurupandu sukarelawan TWM bantu pengunjung fahami, selami bahan pameranAug 8, 2026 | 5:30 AM
NDP 2026: Penonton disaran tiba awal di Stadium Negara pada 9 OgosAug 6, 2026 | 3:21 PM
BHNDP2026pekakpenterjemahanNDP