Microsoft sasar latih lebih 80,000 wanita dalam AI
Program MPowerHer bermatlamat memperkasa wanita dalam sektor teknologi
Apr 9, 2026 | 1:59 PM
Menteri Negara (Penerangan dan Pembangunan Digital merangkap Kesihatan), Cik Rahayu Mahzam (kiri), meninjau peranti Windows 365 Link yang baru dilancarkan bagi pasaran Singapura sempena Hari Penyelesaian Sektor Awam Microsoft 2026 pada 9 April. Bersama beliau ialah Pengarah Urusan Microsoft Singapore, Encik Wee Luen Chia. - Foto ST
Lebih 80,000 wanita berpeluang mendalami sesi latihan, termasuk asas kecerdasan buatan (AI) dan kemahiran pemikiran berteraskan rekaan, melalui program MPowerHer anjuran syarikat teknologi gergasi, Microsoft.
Program ini terjalin hasil kerjasama Microsoft dengan SG Women In Tech (SGWIT), portal kerjaya bagi para ibu Mums@Work, dan Code; Without Barriers, menurut kenyataan syarikat itu pada 9 April.
