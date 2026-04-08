Rang tubuh Agensi Pembangunan Kemahiran, Tenaga Kerja secara rasmi dibentang

Rang tubuh Agensi Pembangunan Kemahiran, Tenaga Kerja secara rasmi dibentang

Apr 8, 2026 | 6:12 PM
IRMA KAMARUDIN
SkillsFuture Singapura, Agensi Tenaga Singapura, Agensi Tenaga Kerja dan Kemahiran Singapura
SkillsFuture Singapura (SSG) dan Agensi Tenaga Kerja Singapura (WSG) akan digabungkan menjadi Agensi Pembangunan Kemahiran dan Tenaga Kerja (SWDA) baharu bagi menyelaraskan urusan pekerjaan dan kemahiran bagi rakyat Singapura dengan lebih cekap. Foto diambil di Pameran Pekerjaan dan Kemahiran SSG dan WSG di Bedok pada November 2025. - Foto ST

Satu rang undang-undang bagi menubuhkan Agensi Pembangunan Kemahiran dan Tenaga Kerja (SWDA) secara rasmi sebagai sebuah lembaga berkanun baharu telah diperkenalkan di Parlimen pada 8 April.

Pembentukan lembaga berkanun baharu itu adalah hasil gabungan dua agensi sedia ada – SkillsFuture Singapura (SSG) dan Agensi Tenaga Kerja Singapura (WSG).

parlimenKementerian Tenaga Manusiarang undang-undangSkillsFuture SingapuraTenaga Kerja Singapura (WSG)
